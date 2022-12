Ana María Alvarado no cree que Maxine Woodside le haya quitado tiempo al aire por celos a su triunfo en los nuevos canales de comunicación.

Aunque Ana María Alvarado está trabajando en Sale el Sol y a la par en Todo Para La Mujer, ha tratado de sumarse a los medios digitales con su canal de YouTube.

Pero en medio de esto, la periodista de 54 años de edad, compartió que Maxine Woodside de 74 años de edad, le recortó el tiempo al aire en Todo Para la Mujer, pasando de 5 a un día a la semana.

Por ello, Ana María Alvarado platicó con Chisme No Like, sobre el tema Maxine Woodside, asegurando que no cree que esta tenga celos profesionales a su éxito.

Ana María Alvarado, periodista. (@AnaMariaAlvaradoOf)

¿Celos? Ana María Alvarado no ve que su jefa Maxine Woodside, tenga celos de ella

Son dos los programas para los que Ana María Alvarado trabaja como periodista, además, ha buscado la forma de posicionarse como independiente, bajo su propia marca.

Ante ello, se ha visto envuelta en polémica, luego de que se supo tras 32 años junto a Maxine Woodside, la titular decidió reducir su colaboración de cinco días a uno.

Maxine Woodside regresa a su programa de radio, tras la muerte de su hijo (Captura de )

Y entre los rumores y críticas que se han desatado, Ana María Alvarado habló sobre su pensar al recorte que Maxine Woodside le hizo en Radio Fórmula.

La periodista descartó lo que algunos pensaban, que Maxine Woodside tuviera celos al éxito que ha tenido en plataformas digitales.

“No sé qué pasa, no he recibido ni una llamada, no nos hemos sentado en un café o una oficina para que me expliquen porqué me quitan o me ponen, después de 32 años de trabajo, y no a través de un mensaje”. Ana María Alvarado, periodista.

Y pese a que aseguró que sí le aprendió mucho a la locutora, dijo “no hay gran universidad si no hay buenos estudiantes”, apuntando que ella también es buena periodista.

Ana María Alvarado fue advertida de su recorte con Maxine Woodside desde noviembre

Ana María Alvarado negó que Maxine Woodside pudiera tener celos al éxito que está teniendo fuera de Todo Para La Mujer, e incluso dijo que ya había sido advertida del recorte.

La periodista compartió ayer -12 de diciembre- en su canal de YouTube, que Maxine Woodside nisquiera fue la que le escribió para anunciarle los cambios.

Sumado a ello, apuntó que ni ha hablado con ella y que solo fue avisada por un mensaje de texto de la situación, “lo aceptas o no”.

Por otra parte, dijo que no fue este diciembre cuando se enteró de los cambios en Todo Para La Mujer, sino desde noviembre.

“No fue por Alejandro, porque los cambios estaban antes de que ocurriera esta lamentable noticia… Y yo solo informé lo que ellos me dijeron que dijera”. Ana María Alvarado, periodista.

Finalmente, Ana María Alvarado dijo querer mucho a Maxine Woodside y dijo esperar a verla pronto para aclarar el tema personalmente.