Entre los dimes y diretes, Ana María Alvarado volvió a hablar del tema de Maxine Woodside y la forma en que fue recortado su tiempo al aire en ‘Todo Para La Mujer’, en Radio Fórmula.

Todo había quedado claro, hasta que Maxine Woodside de 74 años de edad, aseguró por su cuenta de Twitter, que fue Ana María Alvarado la que quiso trabajar solo una vez a la semana.

Luego de que algunas periodistas cercanas a ella lo desmintieran, fue la propia Ana María Alvarado de 54 años de edad, quien lo negó dijo tener pruebas contra Maxine Woodside.

Maxine Woodside ni le ha dado la cara a Ana María Alvarado tras recortar su tiempo al aire

Ana María Alvarado tuvo que volver a hablar del tema Maxine Woodside, porque los rumores sobre su recorte de tiempo al aire, han desatado mucha polémica.

Ana María Alvarado, periodista. (AnaMariaAlvaradoOf)

La periodista de espectáculos había compartido que fue decisión de la producción que su tiempo al aire pasara de 5 días a una sola participación los días martes.

Pero al pasar los días, Maxine Woodside aseguró que fue la propia Ana María Alvarado, quien eligió estar solo un día por semana, pero ¿es verdad?

En su canal de YouTube, Ana María Alvarado negó que fuera ella quien le hubiera pedido a Maxine Woodside solo un día al aire en ‘Todo Para La Mujer’.

Incluso dijo que era algo ilógico, pues ella es trabajadora, mientras que Maxine Woodside es la jefa, así como otras personas.

“¿Qué hubiera ganado yo decidiendo ir un día? Suena ilógico ¿Cómo por qué lo decidiría?”. Ana María Alvarado, periodista.

Explicó que no sabe el porqué la locutora diría eso e incluso, confesó que no le gustó del todo la forma en que le comunicaron que ya no estaría al aire 5 días a la semana.

Compartió que Maxine Woodside ni siquiera le ha dicho nada -frente a frente- sobre quitarle su tiempo al aire, “solo me mandaron un mensaje y ya”.

Maxine Woodside (@maxwoodside / Instagram )

Asimismo, se contrapuso a lo que la locutora dice y aseguró tener pruebas de que solo fue avisada por mensaje.

“Jamás recibo una llamada ni de parte de Maxine, ni de parte de Fernando, todo fue por mensajes y en caso de -que espero no sea necesario- tengo elementos para probarlo, no hubo negociación”. Ana María Alvarado, periodista.

Maxine Woodside recorta a Ana María Alvarado, pero ahora aparece más en Sale el Sol

El sol ya salió para Ana María Alvarado y si ‘Todo Para La Mujer’ no la quiere, en Imagen Televisión, ya le pidieron que se quedara más tiempo en el programa matutino.

A diferencia de lo que pasó con su participación en Radio Fórmula, Ana María Alvarado contó a sus seguidores que estará por más tiempo en Sale el Sol.

La periodista explicó que antes salía más temprano de Sale el Sol, para llegar a la estación de radio, pero ahora que todo cambió, estará más tiempo en el matutino.

“Me han llamado para que me quede todo el programa, lunes, miércoles, jueves y viernes”. Ana María Alvarado, periodista.

Ana María Alvarado se alegró de que a pesar de que Maxine Woodside le quitó tiempo al aire, Sale el Sol haya considerado que se quedara con ellos el programa completo.