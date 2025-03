Alicia Villarreal -de 53 años de edad- ya había pedido el divorcio por violencia, pero Cruz Martínez se negó.

Fue el pasado 16 de febrero cuando la cantante reveló ser víctima de violencia con señal de auxilio durante uno de sus conciertos.

Desde entonces, Alicia Villarreal inició una denuncia en contra de Cruz Martínez -de 52 años de edad- por violencia doméstica.

Ahora se sabe que la cantante ya había solicitado el divorcio años atrás por temas de violencia.

En una entrevista exclusiva para Ventaneando, Alicia Villarreal habló con Pati Chapoy de su situación con Cruz Martínez.

Por lo que recordó la cantante, en 2021 fue la primera vez que levantó una denuncia en contra de su marido.

Pues desde entonces ya había tanto violencia física como psicológica ejercida en su contra por Cruz Martínez dentro de su matrimonio.

Sin embargo, el mismo año Alicia Villarreal solicitó por primera vez el divorcio. Un proceso que no ha podido concretar.

Incluso, en diciembre de 2023, la cantante habló con sus hijos, pues seguía decidida en querer concretar una separación.

“Uno aguanta y soporta y perdonas. Y he perdonado desde el fondo de mi corazón, pero también le he dicho ‘no te equivoques’, no porque te perdono significa que justifico tus acciones.”

Alicia Villarreal