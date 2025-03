Captan a Cruz Martínez -de 52 años de edad- “muy tranquilo” en un restaurante de Monterrey, tras la denuncia por violencia de Alicia Villarreal.

Tras la denuncia de Alicia Villarreal -de 53 años de edad- contra Cruz Martínez, trascendió que el músico había abandonado México.

Posteriormente, Cruz Martínez fue captado comiendo con sus hijos en Monterrey y recientemente fue grabado en un restaurante.

El fin de semana del 8 de marzo, Cruz Martínez fue captado mientras comía en un restaurante en San Pedro Garza García, Monterrey.

En el video difundido por Kadri Paparazzi, se ve a Cruz Martínez tranquilo y nada preocupado, a pesar de la denuncia en su contra.

Cruz Martínez estuvo en un restaurante con un nuevo talento de su empresa y al que va a lanzar muy pronto.

Posteriormente, Cruz Martínez caminó por un centro comercial.

Estas imágenes comprueban que Cruz Martínez sigue en México y que aún no habría una orden de aprehensión en su contra por la denuncia de Alicia Villarreal.

En una entrevista con Despierta América, Alicia Villarreal describió la terrible situación que vivió tras la agresión de Cruz Martínez.

La cantante mencionó que no sabía la reacción que iba a generar tras hacer la señal de auxilio universal.

Alicia Villarreal se sintió vulnerable después de la pelea con Cruz Martínez, pues el músico la dejó sin dinero, celular y tarjetas .

“Yo no me esperé una reacción a ese grado, no estaba consciente de eso, estaba consciente de lo que me estaba pasando a mí (…) estaba incomunicada, sin tener mi cartera, dinero, ni tarjetas, y no saber cómo iba a cumplir esa fecha”

Alicia Villarreal