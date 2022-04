La rivalidad continúa. Alicia Machado habla pestes de Kimberly Flores; filtran audio donde se le escucha llamarla “put*” por tener hijos con varios hombres y además coquetear con Roberto Romano aún estando casada.

Alicia Machado y Kimberly Flores se conocieron en “La casa de los famosos”, el reality show de Telemundo que casi arruina el matrimonio de Edwin Luna.

Y es que Kimberly Flores coqueteó con Roberto Romano frente a cámaras por lo que se formó un triángulo amoroso que incluía a Alicia Machado; sí, el actor también se mostró interesado en la ex Miss Universo.

Alicia Machado y Roberto Romano en el reality La Casa de los Famosos (Captura de pantalla / Reality Telemundo / La Casa de los Famosos)

Por si fuera poco, Roberto Romano le confesó a un inquilino de “La casa de los famosos” que él y Kimberly Flores tuvieron sexo días antes de que iniciara el reality show; cuando estuvieron encerrados en un hotel.

Esto no gustó a Edwin Luna, quien fue a sacar a Kimberly Flores de la famosa casa argumentando que uno de sus hijos experimentaba una crisis emocional debido a sus acciones frente a cámaras.

Kimberly Flores y Edwin Luna, Yaki Fest (Captura de pantalla / Kimberly Flores Instagram @kimfloresgz)

Alicia Machado insulta a Kimberly Flores

Los supuesta infidelidad de Kimberly Flores sigue vigente en la memoria del público, sobre todo en la memoria de Alicia Machado quien es la enemiga número uno declarada de la cantante.

Colgándose de esto, el programa de espectáculos Chisme No Like, filtró un audio en el que se escucha a Alicia Machado hablar mal de Kimberly Flores, que aunque no dice su nombre es más que evidente.

“No puedes ir por la vida hablando de empoderamiento femenino y colgarle mierda a otra a mujer, hay unas que selo merecen por put*s”, dice Alicia Machado y de inmediato hace notar a quién van dirigidos sus pensamientos.

“Porque eres una señora casada y tienes tres hijos de padres distintos y tienes un hombre que te quiere y te cuida y vas y te encamas con un compañero una semana antes de entrar a un show, pues que pena”, dice la actriz.

Y asegura que ella no lo olvidará porque es un tema muy fuerte debido a que ‘La casa de los famosos’ puso a prueba “los valores, el criterio y la moral”, por lo que mostró el verdadero yo de cada uno.