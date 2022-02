Edwin Luna afirma no le guarda rencor a Roberto Romano tras escandalo con su esposa Kimberly Flores en el reality ‘La casa de los Famosos’.

Y es que Edwin Luna afirmó él confía plenamente en las decisiones que tomó su esposa respecto a su estrategia en el programa.

Asimismo explicó Edwin Luna, él no es una persona a la cual le guste guardar rencores de ninguna clase hacía ninguna persona.

Durante una entrevista en exclusivo para el programa de Telemundo ‘Hoy Día’ Edwin Luna se sinceró sobre todas las polémicas que lo han rodeado.

Y es que en el programa Edwin Luna fue cuestionado desde su sexualidad hasta su relación con su suegra y su opinión de Roberto Romano.

Sobre los rumores que señalan él es homosexual, Edwin Luna dijo incluso ya haber confrontado a su hijos sobre el asunto y mencionó no saber nada de su suegra desde ‘La casa de los famosos’.

Esto debido a que Kimberly Flores no tiene una buena relación con ella; no obstante, Edwin Luna mencionó haber instado a su esposa a hacer las paces con ella.

Seguido de esto Edwin Luna fue cuestionado sobre su opinión referente a Roberto Romano, con quien se acusó Kimberly Flores lo engañó.

Por su parte Edwin Luna dijo no guardarle rencor e incluso mencionó que si se presenta la situación el estaría dispuesto hablar con él.

“Es una persona a la que no le tengo coraje, a la que no le tengo ningún sentimiento negativo, si yo lo viera lo saludo”

Y es que lo que sucedió dentro de La Casa de los Famosos fue una estrategia de su esposa y el confía en las decisiones que ella tomó en ese entonces.

Además, siguiendo esta línea, Edwin Luna mencionó que seguramente Roberto Romano hizo algo para que su esposa lo eligiera para llevar a cabo su plan.

Finalmente Edwin Luna mencionó no conocer mucho sobre Roberto Romano, pero que el respeta su trabajo y que no está interesado en hacer enemistades.

“Yo le tengo un reposto por su trabajo, por lo que ha hecho; no lo conozco, no lo puedo juzgar y no me interesa tener enemistad con alguien en la vida porque esto es así”

Edwin Luna