¿Maryfer Centeno se va a la cárcel? Más allá de la polémica con Mr. Doctor en la que ella se califica como víctima, Alfredo Adame ahora le intenta aplicar la Ley Olimpia y de mitómana no la baja.

Una polémica más llega a Maryfer Centeno de 34 años de edad, pues la grafóloga ahora será denunciada por Alfredo Adame bajo la Ley Olimpia.

Pero no solo eso, sino que el conductor la llamó mitómana y dijo le dará todo su apoyo a Mr. Doctor porque ve a Maryfer Centeno no para con sus inventos, asegura.

Alfredo Adame de 66 años de edad, sorprendió al compartir que tiene un as bajo la manga para hundir a Maryfer Centeno en la cárcel, aplicándole la Ley Olimpia.

Fue a través de una entrevista a ‘Delarosatv’, que el exconductor argumentó que Maryfer Centeno le tira cada que puede.

Pero más allá de eso, explicó que ya encontró la manera en que puede mandarla a la cárcel, aplicando la Ley Olimpia, pues ella misma se ventiló en La Saga de Adela Micha.

El video de prueba sobre la grafóloga es que cuando participaba en La Saga, se exhibió al aire diciendo que tenía el pack de Alfredo Adame que alguien más le había mandado.

Pero no solo eso, sino que juzgó el miembro de Alfredo Adame diciendo “nunca he visto algo tan pequeño”.

“Yo el único pack que he visto, que me mandó uno de ustedes tres, fue el de Alfredo Adame (...) Nunca he visto algo tan pequeño”.

Alfredo Adame, conductor.