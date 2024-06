Sebastián Adame, el hijo de Alfredo Adame, tenía muy claro que si no permitía faltas de respeto de terceras personas, menos lo iba a permitir de su propio padre.

Fue en 2020 cuando Alfredo Adame comenzó a ganarse el desprecio de su hijo, Sebastián Adame, quien pertenece a la población LGBT.

Y es que fueron comentarios homofóbicos los que llevaron a Sebastián Adame de 25 años de edad, preferir alejarse de su padre, pues no estaba dispuesto a callar.

Sebastián Adame rompió el silencio, una vez más, pero ahora en plática con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, donde se abrió de la relación que lleva con su papá.

Bien se sabe que Alfredo Adame -de 66 años de edad- y Sebastián Adame no tienen una relación desde tiempo atrás, pero ha sido el conductor quien se ha dedicado a negar que fuera por su culpa.

Entre los argumentos que Alfredo Adame ha dado, es que Mary Paz Banquells es la que ha puesto en su contra a sus hijos, pero ¿qué tan cierto es esto?

Sebastián Adame negó que fuera así, pues incluso recordó que ya eran mayores de edad cuando sus padres se divorciaron, de modo que “nos hubiéramos dado cuenta de manipulaciones”.

Por otra parte, quiso dejar claro que sí dejó de hablarle a Alfredo Adame fue porque este lanzó en más de una ocasión comentarios homofóbicos a él.

Pese a que Sebastián Adame reconoce que en una primera ocasión le pidió que no lo llamara de tal forma, el conductor le mandó un audio señalando que él lo iba a llamar así las veces que quisiera.

Cabe destacar que Sebastián Adame no pronunció la palabra homofóbica que su padre usó contra él, solo la describió como “la palabra con p”.

“Me mandó comentarios muy homofóbicos, pero muy muy feos (...) Sí me dijo una palabra, le pedí que no lo hiciera, pero me mandó un audio y me volvió a decir la palabra con p”.

Sebastián Adame, hijo de Alfredo Adame.