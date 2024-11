Alfredo Adame confirmó que Marypaz Banquells fue “el gran amor de su vida” y la actriz reaccionó con inminente sonrisa reconociendo que lo amó hasta su último día de matrimonio.

Las declaraciones de Alfredo Adame de 66 años de edad, siempre han sido polémicas, sin embargo, esta ocasión cayó un poco en la ternura cuando llamó a Marypaz Banquells “amor de su vida”.

Y aunque le duró segundos el reconocer todo lo que sintió por la madre de sus hijos, este reconocimiento de sus sentimientos alegró a Marypaz Banquells quien admitió se quedó con lo mejor que Alfredo Adame le pudo haber dado.

El exconductor Alfredo Adame dejó la polémica por unos segundos durante la entrevista que tuvo con Matilde Obregón, declarando sobre su matrimonio con Marypaz Banquells.

Y es que Alfredo Adame confirmó que Marypaz Banquells sí fue “el gran amor de su vida”, pese a que no quiso pronunciar el nombre de su exesposo, describiéndola solo como “la tercera”.

“Matilde: ¿A quién ha sido a la que más has amado?

Según la explicación del polémico exconductor, “Marypaz Banquells era la que se salvaba de su familia”, sin embargo, el paso del tiempo lo hizo ver que no era de esa forma.

A su perspectiva, Marypaz Banquells le cometió algunas faltas “como esposa”, lo que lo hizo a los 10 años de su matrimonio comenzar a considerarla como “una nana para mis hijos”.

Pese a que Alfredo Adame se quiso engrandecer que pese a que ya no era feliz con ella le ponía “cocinera, choferes, viajes” y de más, detalló que a partir de esos 10 años le fue infiel en múltiples ocasiones.

“A los 10 años la dejé de querer y le puse el cuerno hasta con la escoba con falda que me encontrara ¿por qué? me empecé a dar cuenta de cosas, sucedieron cosas muy extrañas que creo que una esposa no debe de hacer (...).

Decidí dejarla como nana de mis hijos, le dio todo, seguía siendo la reina de la casa, tenía dos choferes, tres muchachas y una cocinera, tenía mi cortesía, y caballerosidad, viajó por todo el mundo, pero ya no había amor. Había sexo, pero por haberlo”.

Alfredo Adame, conductor.