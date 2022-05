Alfredo Adame ya hizo de las suyas el ‘Soy Famoso, ¡Sácame de aquí! Y sacó a relucir sus famosas patadas en una pelea con Oskarín, uno de ‘Los Destrampados’, quien trató de defender a una de sus compañeras.

El conductor y su novia Magaly Chávez, forman parte del reality show de TV Azteca, donde tratan de sobrevivir en una selva de República Dominicana.

Desde el inicio, el también actor comenzó a tener roces con sus compañeros y pareja, pues la hizo llorar al reclamarle por su cercanía con Guty Carrera, otro de los concursantes.

Los problemas entre la pareja llegó al punto que finalizaron su relación y Alfredo Adame ya tachó a su exnovia de oportunista y grosera.

Alfredo Adame quedó como jefe del equipo morado y trató de vengarse de sus compañeros dejándolos sin comer.

Esta situación provocó fricciones y una de sus compañera le pidió amablemente que los dejara hacer comida, situación que molestó al conductor.

El equipo de Alfredo Adame está conformado por:

Alfredo Adame se molestó con su equipo porque no lo salvaron y lo enviaron a una actividad de eliminación, la cual ganó y quedó como jefe.

Para vengarse de ellos tomó la decisión de dejarlos sin comer, situación que molestó a todos.

“No vayan hacer comida, no lo hagan, porque yo no quiero que la hagan, porque yo soy el jefe del campamento y no quiero que lo hagan. Y el primero que la haga voy a pedir que lo expulsen del campamento”

Alfredo Adame