Magaly Chávez y Alfredo Adame finalizaron su relación durante el programa ‘Soy famoso, ¡sácame de aquí! Y la conductora aseguró que Adame no la amaba y no sabe pedir perdón.

La pareja viajó hasta República Dominicana para grabar el reality show de Tv Azteca, pero con el paso del tiempo comenzaron a tener problemas.

Uno de ellos se originó porque Alfredo Adame sentía celos de Guty Carrea y luego Magaly Chávez le pidió que modificara su forma de expresarse.

Magaly Chávez llora por culpa de Alfredo Adame (Captura de pantalla / Soy famoso ¡Sácame de aquí!)

Magaly Chávez dice que Alfredo Adame no sabe pedir perdón

La influencer trató de mejorar la situación con su pareja y Alfredo Adame le contestó que no tenía nada que arreglar.

Magaly Chávez dijo que Adame no sabía pedir perdón y no sabe reconocer sus errores: “Eso me quiere decir que es una personas que la verdad, no la quiero en mi vida”.

“He conocido a ese Alfredo, grosero, distante, egoísta. Un Alfredo que yo no conocía y que estoy totalmente impactada de lo orgulloso que es” Alfredo Adame

Alfredo Adame terminó con Magaly Chávez: “Quien finalizó la relación fue él, no quiso dar explicaciones, no quiso intentarlo, no quiso reconocer su error y eso me habla de una persona que no me amaba, que solo estaba jugando conmigo”

Magaly Chávez y Alfredo Adame (@alfredoadameof / Instagram)

Alfredo Adame quiso regresar con Magaly Chávez y ella se negó

Tras terminar su relación con Magaly, Adame le pidió un beso a la mañana siguiente y ella se negó: “No, sí está loco usted”.

El conductor dijo que ‘cortar’ no significaba que llevaran una mala relación y que él siempre trataba de finalizar sus noviazgos de la menor manera.

Magaly Chávez le pidió que llevaran la ‘fiesta en paz’ y quedaran como amigos, a lo que Alfredo Adame le preguntó si tenía la oportunidad de que volvieran a ser novios.

A principios del 2022, Alfredo Adame reveló que Magaly Chávez era su novia, con quien tenía una a amistad desde hace varios años.

En abril el conductor aseguró que había terminado su relación con ella porque era caprichosa, pero luego retomaron su noviazgo para el reality show ‘Soy famoso,¡sácame de aquí!’.

Desde el inicio del programa, la pareja comenzó a tener problemas y diferencias, incluso el actor hizo llorar a la influencer.

Alfredo Adame se convirtió en un personaje polémico de la farándula y desde que comenzó su relación con Magaly Chávez, han dado bastante de qué hablar.