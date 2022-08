Tras llamar mentiroso a Alfredo Adame quien recientemente hizo pública la pesada broma que le jugó Rey Grupero, Carlos Trejo confiesa si anda con Magaly Chávez. Después de tanta insistencia el cazafantasmas ya respondió.

Durante un encuentro con la prensa, Carlos Trejo, de 59 años de edad, aseguró que su enemigo miente al decir que colgaron una manta en su casa, la cual -casualmente- estaba sostenida desde adentro.

Detalle que a Carlos Trejo le hace pensar que esto estuvo planeado y organizado por la supuesta víctima y el youtuber ya que evidentemente se trata de un farsa.

“Ya no saben qué inventar… Es una farsa muy grande”, dice y enseguida se burla de la nueva faceta de Alfredo Adame, de 64 años de edad.

“Yo también tocó, solo que yo sí toco, yo sí le subo el volumen y soy totalmente rítmico y no arrítmico como este payaso y no utilizo consolas apagadas”, remató no sin antes aclarar que no es DJ.

Alfredo Adame y Carlos Trejo (Captura de pantalla/'VengalaAlegría')

Carlos Trejo revela cuál es su relación con Magaly Chávez

En cuanto a si tiene o no un romance con Magaly Chávez, de 36 años de edad, Carlos Trejo asegura que no, pero le gustaría ya que le parece una mujer muy atractiva.

“Es una excelente mujer, muy atractiva”, dijo Carlos Trejo visiblemente nervioso y adelantó que su relación es laboral.

“Ya tengo planes, ella seguramente va a ser la reina del festival de terror que voy hacer en Real del Monte, quiero jalarla a varios proyectos que tengo”, dijo consciente de que la influencer es la exnovia de Alfredo Adame.

Por lo que resaltando ese detalle, un periodista lanzó la pregunta: ¿Crees que se pudiera cocinar algo?, a lo que el cazafantasmas respondió: “Dios te oyera”.

Y sin más aseguró que su interés no es para darle picones a su enemigo sino porque considera a la también actriz una mujer muy inteligente al cambiar centímetros sentimientos.

Alfredo Adame se burla de relación entre Carlos Trejo y Magaly Chávez

Por supuesto, Alfredo Adame está enterado del encuentro de Carlos Trejo con Magaly Chávez por lo que no tardó en burlarse vía redes sociales donde dijo que su enemigo le gusta el cascajo.

Burla que el también escritor desecha al considerar que ésta viene de un enfermo que todo lo que dice es paja y por tanto debe terminar en el bote de basura.

“Es paja, realmente es basura, o sea, se pelea con todo el mundo y con nadie se ha golpeado”, dijo para posteriormente asegurar que por Magaly Chávez y cualquier mujer que el actor haya ofendido es capaz de golpearlo.