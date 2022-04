Alfredo Adame le responde a Carlos Trejo por supuesto romance gay: “¿Apoco no está guapo mi novio?”, dice el conductor al ser cuestionado sobre si mantiene una relación con su productor.

En entrevista Carlos Trejo señaló que Alfredo Adame es homosexual y aseguró que su relación con Magaly Chávez es solo una pantalla, para poder ocultar su romance con Fernando Ramírez.

Tras la controversia generada, Alfredo Adame ofreció una entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’ en donde habló sobre las declaraciones de Carlos Trejo sobre su orientación sexual.

Desde hace varios años Alfredo Adame y Carlos Trejo han protagonizado una guerra de declaraciones e incluso en diversas ocasiones han señalado que están dispuestos a pelearse en un ring.

En medio de su guerra de declaraciones, ambos han acusado al contrario de diversas cosas, desde asesinatos hasta fraudes. Sin embargo en esta ocasión Carlos Trejo reveló que Alfredo Adame es homosexual.

De acuerdo con Carlos Trejo, desde hace varios años Alfredo Adame sostiene una relación con Fernando Ramírez e incluso destacó que ya vivían juntos.

El programa ‘Venga la Alegría’ cuestionó a Alfredo Adame sobre las declaraciones de Carlos Trejo y en forma de burla señaló que era momento de presentar a su novio.

“Sí, ya salí del clóset de mi relación, vente Fernandito para que vean, ¿apoco no está guapo mi novio?”

De manera contundente Alfredo Adame señaló que no se le puede creer a Carlos Trejo.

Por su parte Fernando Ramírez destacó que las declaraciones de Carlos Trejo surgieron porque se encuentra molesto de que haya preferido trabajar con Alfredo Adame.

Alfredo Adame destacó que Fernando Ramírez había estado tratando de trabajar con Carlos Trejo, pero al final no se pudo.

“Trejo le habló a él para que le produjera un programa de Youtube. Después de tres meses de negociaciones, donde iba y les gorroneaba la comida, los cafés, no ponía un peso para nada… me habló a mí y me dijo ‘quiero hacer un programa contigo’. Se vino conmigo”

Alfredo Adame