Tras la entrevista de Mary Paz Banquells con Gustavo Adolfo Infante, Alfredo Adame ya reaccionó y arremetió contra su exesposa a quien llamó ‘un asco de persona”.

El pasado fin de semana se transmitió la entrevista que Mary Paz Banquells dio al programa ‘El minuto que cambio mi destino” donde habló de su matrimonio con Alfredo Adame.

Contó cómo durante casi 25 años de matrimonio, el conducto r fue violento y agresivo con la familia de su exesposa.

La actriz comentó que pensaba que Alfredo Adame era psicótico, pues él se creaba sus historias y luego se las creía.

Mary Paz también narró cómo Alfredo Adame trató de separarla de su familia y para esto ejercía violencia económica.

Al final, la hija de Rafael Banquells decidió separase e irse con sus hijos, pero Alfredo Adame sigue arremetiendo contra ella.

Adame sigue insultando a su exesposa y desconoce a sus propios hijos

La revista TVNotas entrevistó a Alfredo Adame para preguntarle su opinión sobre la entrevista que dio su exesposa Mary Paz Banquells.

Comenzó diciendo que era mentira todo lo dicho por Mary Paz y acusó a su familia de ‘venderla’ con un hombre de 50 años cuando la actriz tenía 24 años.

Negó que alguna vez intentara golpearla, como Mary Paz reveló en el programa. Asegura que cuando se peleaban, él se callaba y se daba la vuelta.

Mary Paz Banquells y sus hijos (Instagram/@marypazbanquellsoficial})

Alfredo Adame cuenta que no tiene problemas psicológicos como su ex aseguró y dice que acudió con un psiquiatra para que lo checara y le dijo que no tenía nada.

Ahora acusa a Mary Paz Banquells de ser una mentirosa patológica, además de que según él, le tiene odio y envidia.

Por otro lado, el conductor ahora niega a sus hijos y dijo contundentemente: “No son mis hijos”.

Dice que es más feliz sin sus hijos, pues cree que son malagradecidos, pero también dijo que espera tener dos hijos más con su novia Magaly Chávez.

Magaly Chávez y Alfredo Adame (@magaly_chavezoficial / Instagram)

Alfredo Adame niega que se avergüence de su hijo Sebastián

Mary Paz Banquells dijo en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que Adame se había avergonzado de la homosexualidad de su hijo menor, Sebastián.

El actor niega esta acusación, dice que no tiene ningún problema de que sea gay y que incluso lo apoyó.

Cuenta que la vez que Sebastián le dijo que era gay, él lo abrazó y le dijo que lo quería.

Alfredo Adame finalizó diciendo que Mary Paz Banquells era un asco de persona, al igual que toda su familia y aseguró que le tiene envidia.