Alfredo Adame y Magaly Chávez se encuentran en el reality show ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí’ y es por eso que durmieron juntos, pero la novia del conductor reveló que él lanza golpes mientras duerme.

La relación entre la exconcursante de ‘Enamorándonos’ y Alfredo Adame ha estado en la polémica, pues muchos aseguran que no es real y que fingen su noviazgo por fama.

Sin embargo, la pareja ha dicho que van en serio y hasta pensarían en casarse a finales de este año.

Hace unas semanas el conductor reveló que había terminado con Magaly Chávez porque era muy ‘caprichosa’.

Luego de unos días confirmaron que habían regresado y ahora se encuentran participando en el reality show de Tv Azteca.

Magaly Chávez y Alfredo Adame (@magaly_chavezoficial / Instagram)

Magaly Chávez dice que Alfredo Adame lanza golpes cuando duerme

La pareja se encuentra concursando en el mismo programa, pero forman parte de distintos equipos.

Alfredo Adame y su novia tuvieron que dormir en la selva, pero comenzó a llover, por lo que decidieron dormir en el baño.

Pero según palabras de Magaly Chávez, su novio tiene algunos hábitos al dormir que no la dejaron descansar,

“Se duerme mal y luego que el hombre no me deja dormir. Casi me pega y do dije: ‘ora’. Es que como hace esto” dijo la novia de Adame.

La también conductora dio su versión de los hechos mientras movía las manos en forma de golpe.

Esta experiencia ayudó a Magaly Chávez, pues ahora sabe cómo duerme Alfredo Adame y cuales situaciones la podrían afectar si viven juntos.

“No me arrepiento de haber dormido con Alfredo, porque sino no hubiera visto cuales eran los problemas para poder dormir juntos” mencionó Magaly Chávez, quien sería la próxima esposa de Adame.

Alfredo Adame ya tiene roces con sus compañeros

‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí’ es un programa donde dos equipos, conformados por personalidades del espectáculo, que deben aprender a sobrevivir en la selva.

Oskarín de ‘Los destrampados’ dijo que Alfredo Adame no los estaba ayudando para poder hacer un refugio para la lluvia y no le había parecido.

“El patrón estaba dormido en el baño, fíjense nada más” dijo Oskarín cuando vio al conductor dormido.

Narra que ya comenzó a tener roces con Alfredo Adame y que ‘ya le cantó un tiro’, pero él no va caer en provocaciones. Mientras tanto, Magaly Chávez sigue tratando de dar lo mejor en el programa.