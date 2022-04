Mary Paz Banquells le manda advertencia a Magaly Chávez por su romance con Alfredo Adame y le agradece que quiera que el conductor se reconcilie con sus hijos.

En entrevista Mary Paz Banquells habló sobre el nuevo romance que mantiene Alfredo Adame y deseó que su exmarido sí se encuentre enamorado de Magaly Chávez y que puedan tener una relación duradera.

Sobre la supuesta reconciliación con sus hijos: Diego, Alejandro y Sebastián, Mary Paz Banquells señaló que por el momento Alfredo Adame no les ha mandado ningún mensaje y deseó que ese asunto se pueda resolver de manera privada.

Tras mantenerse alejado de sus hijos por diferentes diferencias, Alfredo Adame confesó que estaría dispuesto a acercarse a ellos porque así se lo había pedido su pareja Magaly Chávez.

Alfredo Adame destacó que podría dejar atrás los problemas con sus hijos y empezar nuevamente una relación si ellos también decidían olvidar las diferencias.

Pese a mostrarse interesado en una reconciliación con sus hijos, Mary Paz Banquells confesó que hasta el momento Alfredo Adame no se había comunicado con sus hijos: Diego, Alejandro y Sebastián.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’ fin de semana, Mary Paz Banquells señaló que lo único que están pidiendo sus hijos es que no se haga un circo de la reconciliación.

En ese sentido Mary Paz Banquells señaló que esos asuntos se resuelven de manera privada, sin ninguna clase de intermediario.

Durante su conversación, Mary Paz Banquells se mostró agradecida con Magaly Chávez por querer que Alfredo Adame se reconcilie con sus hijos.

Sobre la relación que mantienen Alfredo Adame y Magaly Chávez, Mary Paz Banquells señaló que no sabe si se encuentran enamorados, pero desea que su relación sea duradera.

Mary Paz Banquells aprovechó las cámaras para mandarle una advertencia a Magaly Chávez pues señaló que en un principio Alfredo Adame siempre es caballeroso y romántico, pero después la situación cambia.

Mary Paz Banquells confesó que aún conserva el anillo de compromiso que le regaló Alfredo Adame y destacó que nunca le interesó su precio.

“Ahí lo tengo, yo lo recibí con todo el amor del mundo y fue una felicidad el recibirlo. No me interesó saber cuánto costo, no me interesaba nada”

En el video, Mary Paz Banquells puntualizó que no lo piensa regresar pues después de que estuvo casada con Alfredo Adame por 25 años ya se lo merece.

“Regresarlo no porque es mío, el que da y quita con el diablo se desquita. Es mío por qué lo voy a regresar, oye me costó 25 años tenerlo”

Mary Paz Banquells destacó que ya será decisión de sus hijos si lo venden o no, pues no considera que sea buena idea que se herede.

“Venderlo, eso ya les tocará a mis hijos el día que yo me muera deshacerse de las cosas. No lo voy a heredar, no se me hace que si tengo alguna nieta reciba algo que no funcionó”

Mary Paz Banquells