Mary Paz Banquells, Alfredo Adame (Agencia México)

Tras 25 años de matrimonio, Alfredo Adame y Mary Paz Banquells se divorciaron en el 2017. Luego de su divorcio el actor arremetió contra la mamá de sus hijos.

Aunque ya se encuentran separados, Mary Paz Banquells sigue siendo cuestionada sobre Alfredo Adame. En esta ocasión la actriz habló sobre las peleas que ha protagonizado el conductor.

Mary Paz Banquells reconoció que si siente feo al ver cómo golpean a Alfredo Adame en la calle, pues en algún momento fue su héroe y el de sus hijos.

“Si se siente feo, pues era mi héroe y el de mis hijos, si sentí feo. Pero esa es la vida que él ha escogido, cada quien nuestras vidas ya tienen rumbos distintos” Mary Paz Banquells

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, Mary Paz Banquells confesó que ya tiene como 10 años que Alfredo Adame dejó de ser su héroe.

“Hace bastante tiempo, yo creo que ya tiene como 10 años en que empezó a decaer la imagen de la persona que creíamos que era” Mary Paz Banquells

Mary Paz Banquells espera que Alfredo Adame le dé clases al Canelo

Luego de que Alfredo Adame se dijo dispuesto a enfrentarse a Dmitry Bivol para vengar al Canelo, Mary Paz Banquells cuestionó sobre si ahora ya es boxeador.

“¿Es boxeador también? Si el Canelo no pudo a lo mejor él si va a poder, no sé. No sabía que era boxeador, yo creo que hay que prepararse para eso” Mary Paz Banquells

Entre risas Mary Paz Banquells destacó que espera que Alfredo Adame le pueda dar clases al Canelo.

“Tengo cinco años lejos de ahí, entonces no sé si es boxeador. Ojalá que si le gane al ruso, que le de clases al Canelo” Mary Paz Banquells

¿Mary Paz Banquells permitiría que Alfredo Adame se acerque a sus hijos?

Luego de que Alfredo Adame confesó que estaba dispuesto a acercarse a sus hijos: Diego, Alejandro y Sebastián, Mary Paz Banquells fue cuestionada sobre si permitiría que eso sucediera.

El reportero señaló que Alfredo Adame había señalado que no le quiere dar nada a Mary Paz Banquells, la actriz destacó que era un tema que no le interesaba pues nunca recibió nada del conductor.

“No me ha dado nada, así que ni me preocupa. Ya ni me interesa, ese tema está muerto para mí” Mary Paz Banquells

Sobre las intenciones de Alfredo Adame de acercarse a sus hijos, Mary Paz Banquells destacó que hasta el momento no se ha generado ningún tipo de comunicación.

“Él no se ha comunicado con sus hijos, no ha tenido ningún tipo de comunicación, vivimos a una cuadra y sabe los teléfonos de mis hijos. Él no ha tenido ningún contacto” Mary Paz Banquells

Mary Paz Banquells puntualizó que sus hijos no quieren hacer de este tema un show mediático, por lo que lo único que le pedirían a Alfredo Adame es que este tema se trate de manera privada.

“Mandó a un reportero de un programa para hacer un show mediático y mis hijos en eso no están dispuestos. Mis hijos lo que dicen es que es algo privado y familiar que tienen que ir a hablar, platicar y que si deberás él tiene de corazón esa intención, los tiene que buscar a ellos en privado” Mary Paz Banquells

En el video Mary Paz Banquells señaló que ella esta de acuerdo que haya ese acercamiento con sus hijos pues no quiere que los jóvenes tengan rencores, por lo que espera que Alfredo adame pueda convivir con sus nietos cuando llegue el momento.

Al ser cuestionada sobre si le molesta que este acercamiento haya surgido por la novia de Alfredo Adame, Magaly Chávez. Mary Paz Banquells cuestionó que si ya el conductor no anda con ella entonces va a mandar a la fregada a sus hijos.

“Y si termina con la novia manda a la fregada a mis hijos, esa es la incógnita. Cuando salen las cosas del corazón, de recapacitar todo lo que hizo y dijo y tiene las ganas de reconciliarse con sus hijos, los puede buscar” Mary Paz Banquells

Mary Paz Banquells desea que Alfredo Adame pueda ser feliz y encuentre estabilidad a sus 64 años y señaló que desde hace años no le importa lo que el conductor haga con su vida.

“Que sea feliz para que ya no haga tanto escándalo” Mary Paz Banquells