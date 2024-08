Tras la detención de Alfonso Obregón, voz de Sherk, los seguidores de la película de DreamWorks se preguntan: ¿qué pasará Shrek 5 y su doblaje latino?

Este sábado 10 de agosto se reportó que el actor de doblaje Alfonso Obregón- de 64 años de edad- fue detenido tras ser acusado por presunto abuso sexual a una de sus alumnas.

Alfonso Obregón fue capturado en el Aeropuerto Internacional de la CDMX por la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Así lo difundió el periodista Carlos Jiménez (C4) en X, quien también reveló que el reconocido actor de voz de Shrek, Kakashi Hatake de Naruto y Bugs Bunny, se quedará en el Reclusorio Norte.

Esto hasta esperar que se dé su próxima audiencia el jueves 15 de agosto 2024 y se defina su situación jurídica.

La noticia de la detención de Alfonso Obregón ha provocado todo tipo de reacciones.

Incluso hay un sector que se preguntan lo que sucederá con la voz de Shrek y el doblaje latino de la quinta entrega de la franquicia ahora que Obregón está arrestado.

¿Qué pasará con el doblaje de Shrek 5 tras la detención de Alfonso Obregón? Eso sabemos

Luego de informar que Alfonso Obregón, voz de Shrek, fue detenido; los fans de las películas del ogro verde se preguntan qué pasará con el doblaje de Shrek 5.

De momento, es muy pronto para saber lo que sucederá con Alfonso Obregón, quien se presume inocente.

Lo cierto es que DreamWorks no se ha pronunciado al respecto sobre esta situación. No obstante, lo más probable es que Alfonso Obregón no regrese para Shrek 5.

Aunque falta mucho para el estreno de Shrek 5, que llega a los cines en 2026, Alfonso Obregón sería sustituido por otro actor.

Incluso los estudios podrían hacer el redoblaje de las cintas de Shrek anteriores para eliminar su vínculo con Alfonso Obregón.

Un caso similar pasó con el actor de doblaje Luis Daniel Ramírez, de 44 años de edad.

Él fue descartado de su papel de Peter Parker en Spider-Man: No Way Home por acusaciones de abuso.

Preocupación por doblaje de Shrek 5 tras detención de Alfonso Obregón causa indignación en redes sociales

La noticia de la detención de Alfonso Obregón, voz de Shrek, ha genera mucho ruido en las redes sociales.

En plataformas como X ha causado indignación que haya muchos preocupados por conocer lo que pasará con el doblaje de Shrek 5 y no por el presunto delito de Alfonso Obregón.

“Dejen que grabe Shrek 5 y ya después lo meten al bote de nuevo”, son algunos de los comentarios que circulan entorno a este caso.

Demostrando falta de empatía con la víctima y minimizando las presuntas acciones de Alfonso Obregón.