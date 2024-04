Alexa Hoffman -de 21 años de edad- sacará su verdad sobre el caso de Héctor Parra porque aún no ha contado todo y Ginny Hoffman también dará su versión.

El caso de Héctor Parra -de 47 años de edad- sigue dando mucho de qué hablar y Alexa Hoffman piensa dar su versión de lo ocurrido muy pronto.

Ginny Hoffman dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante para confirmar que ella y Alexa Hoffman van a dar una entrevista sobre todo lo ocurrido en el caso.

Ginny Hoffman -de 50 años de edad- habló con Gustavo Adolfo Infante de algunos detalles de su relación con Héctor Parra y su hija Daniela Parra.

La actriz dio a entender que muy pronto le dará una entrevista a Gustavo Adolfo Infante y le hablaría detalladamente de su relación con Héctor Parra.

“Basta de tantas mentiras y de querer limpiarse echando culpas a otros, y aventado por enfrente a sus hijas, son cosas que de verdad la gente no se ha dado cuenta, como él se escuda (Héctor Parra) a través de sus hijas”

Ginny Hoffman asegura que Héctor Parra le ha hecho mucho daño a varias personas, sobre todo a sus ex parejas.

Además, Ginny Hoffman también contará cómo fue su relación con Daniela Parra, quien la ha señalado de maltratarla cuando era niña.

“Yo cuando hablo, hablo y después ya no me para la boca. Todo lo vamos hablar, lo vamos a explicar, porque sí, sé que todo lo que salgamos hablar ahorita y demás, nos van a seguir atacando, ya no nos importa”

Ginny Hoffman