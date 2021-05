Alex Montiel desestima declaraciones de Tenoch Huerta sobre racismo en México

Tenoch Huerta estrenó su nuevo proyecto de YouTube titulado ‘Versión Extendida’. En el primer capitulo habló sobre el racismo en la televisión en México.

Tras sus declaraciones, Alex Montiel le respondió asegurando que él nunca ha sido víctima de racismo e incluso destacó las personalidades morenas que han sobresalido.

En su video Tenoch Huerta aseguró que solo 3% de los protagonistas de la televisión son de piel morena. El actor recordó las críticas que recibió Fátima Molina .

El actor confesó que en sus inicios sólo le ofrecían papeles de “ladrón moreno, vagabundo moreno, pobre moreno y moreno moreno”.

También destacó que hay actores que por su apariencia física son encasillados en ciertos papeles y no puede haber una mayor diversidad.

Alex Montiel recurrió a su cuenta de Twitter para responder a las declaraciones del actor de ‘Narcos: México’.

El creador del ‘Escorpión Dorado’ desestimó los dichos de Tenoch Huerta asegurando que él no ha sufrido racismo en la televisión.

A través de su cuenta de Twitter, Alex Montiel expresó que para él el color de piel no importa mucho para sobresalir en la industria del entretenimiento.

“Hablando de color de piel… yo creo que no importa mucho. Yo soy moreno y no por eso me siento más o menos. Y si veo un wero no lo veo como más o menos… ¿Te molesta los ojos claritos? Aquí muchos ejemplos para que sean felices”

Alex Montiel