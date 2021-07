El pasado 11 de julio el ex presidente de México, Vicente Fox, publicó en su cuenta de Twitter un post que se volvió tendencia en redes sociales.

Esto debido a que Vicente Fox se refirió al gobierno actual como un gobierno “ autista ”.

Entonces, Rafa Sarmiento, insultó al ex mandatario por medio de una respuesta a ese mismo Tweet.

Rafa Sarmiento, quien tiene un hijo con autismo, tachó a Fox de “ignorante” y le dijo que “debía leer un poco más acerca del TEA” (Trastorno del Espectro Autista).

Luego de que el Tweet de Vicente Fox se popularizara, Rafa Sarmiento y su esposa, Jimena Pérez, mejor conocida como La Choco, pidieron a Fox que se disculpara en nombre de su hijo Iñaki, quien tiene autismo.

“Qué fortuna que él (Fox) en su familia no tenga a nadie con ninguna enfermedad o trastorno, pero no es el caso de miles de familias alrededor del mundo que vivimos un proceso así. Entonces yo creo que nada le cuesta salir y ofrecer una disculpa y ampliar un poco su léxico; y ver, buscar en el diccionario, cuál es la connotación que quiere emplear, qué es lo que quiere decir y no referirse al autismo o a otra cosa”

Incluso Rafa Sarmiento le ofreció una disculpa a Vicente Fox por haberlo insultado en su Tweet.

Pero recordó que no sería la primera vez que Fox utilizaba la palabra “autismo” como insulto

“Primero que todo me quiero disculpar con el ex presidente Fox por la forma en la que yo reaccioné. No era la manera. A veces yo soy bastante más visceral que Jime, que me dijo que no eran las formas. No son las palabras adecuadas, lo sé y lo lamento, por eso me disculpó, solamente por la elección de las palabras me disculpo con el ex presidente Fox. Mi reacción vino también de forma brutal y cavernícola porque era la tercera vez que utilizaba la palabra autismo como un insulto. El señor Fox usó la palabra autismo como sinónimo de incompetencia, ausencia, incapacidad”

Rafa Sarmiento