Alejandro Speitzer recordó cuando Robert Lewandowski le pidió una foto y ahora le dicen el “nuevo Martha Higareda”.

La carrera de Alejandro Speitzer va en ascenso y ha logrado asistir a los mejores eventos de la farándula internacional.

Recientemente, Alejandro Speitzer -de 28 años de edad- estuvo en el podcast Creativo de Roberto Martínez, donde habló de sus experiencias personales y en la actuación.

Fue ahí que reveló que tuvo un encuentro con uno de sus ídolos del futbol y se trata de Robert Lewandowski, quien es una de las estrellas del Barcelona.

Sin embargo, su historia suena un poco extraña y hay quienes creen que ya le dio el “síndrome” de Martha Higareda y su historia es mentira.

Alejandro Speitzer narró a Roberto Martínez que su carrera se estaba extendiendo, al punto que acudía a exclusivos eventos como la amfAR Gala.

Este evento se realiza durante la temporada del Festival de Cannes y se realiza para recaudar fondos para la lucha contra el Sida.

Alejandro Speitzer asistió a esta gala y se encontró con estrellas internacionales como Robert De Niro y Leonardo Di Caprio.

“Estoy sentando y de pronto me tocó estar sentando junto a la editora de Vogue en Francia (...) y platicando con esta chica y de pronto veo a Robert Lewandowski y digo, ¡uff! A él sí le quiero pedir una foto”

El actor menciona que entre tantas celebridades, se encontró con el jugador del Barcelona Robert Lewandowski y no dudó en pedirle una fotografía.

“Volteo, nos vemos y me hace así (gesto de fotografía) él, y yo sí, sí. Y me dice, nos podemos tomar una foto, él y la esposa, y yo venía a pedirle la foto a ti y me dice: ‘es que estoy aprendiendo español y estoy viendo tu serie, te seguimos mucho y queremos una foto contigo’”

Alejandro Speitzer