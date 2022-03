Alejandra Guzmán confiesa cómo ha combatido su depresión

La cantante mexicana Alejandra Guzmán, confesó cómo ha combatido su depresión, método que la ha hecho sentirse más tranquila, en lo que a su salud mental respecta.

Alejandra Guzmán explicó que, logró superar su depresión, acudiendo a un especialista.

“Me he deprimido pero también he pedido ayuda, estoy con un neuropsiquiatra, por eso me ven diferente”, expuso la intérprete de 54 años en entrevista con ‘Ventaneando’.

Asimismo, la cantante de ‘Hacer el amor con otro’ compartió otras tácticas para erradicar su situación.

“Estoy bien, estoy tranquila, estoy meditando. Yo ya he tocado fondo en distintos momentos”, señaló Alejandra Guzmán.

Alejandra Guzmán, actriz. (Agencia México)

La famosa, quien ofrecerá la gira ‘Perrísimas’ junto a Paulina Rubio, declaró que “pedir ayuda es de grandes, el decir ‘okay, necesito ser yo y volver a sentir alegría por la vida’”.

“Todo lo que me ha pasado en la vida, al final lo enfrento y aprendo más de mí”, expresó Alejandra Guzmán, quien se ha distanciado de su hija Frida Sofía.

Por otro lado, Alejandra Guzmán habló sobre la cirugía número 40 de glúteos a la que se ha sometido por los biopolímeros alojados en dicha área.

“Tengo dos caderas de titanio pero nada me para. Al final la doctora me dijo que estoy súper bien y así me siento”, explicó.

Alejandra Guzmán, actriz. (Agencia México)

Alejandra Guzmán expone su opinión sobre la censura a la bioserie de Vicente Fernández ‘El último rey’

Alejandra Guzmán no tardó en expresar su opinión, tras enterarse de la censura que la familia de Vicente Fernández quiere imponer a ‘Él último rey’.

La cantante dejó saber que no está de acuerdo con ello: “Que raro que hagan eso. Somos artistas y si me muero, quién sabe qué va a pasar”, señaló.

Por otro lado, sobre la reciente noticia sobre el abuso sexual que Sasha Sokol vivió por parte de Luis de Llano, Alejandra Guzmán también opinó.

“Yo ahorita no puedo hablar de nada de eso por mi asunto legal pero les deseo a todos que digan la verdad y hagan justicia de sus necesidades humanas”, dijo.

Alejandra Guzmán, cantante. (Agencia México)

Finalmente, sobre las especulaciones de una posible rivalidad entre Alejandra Guzmán y sus hermanos, expuso que llevan buena relación, aunque tiene un lazo más estrecho con Luis Enrique.

“A mi hermano Enrique lo amo; a Sylvia nunca la vi, eso no va a cambiar, pero cuando nos vemos en la Navidad nos queremos, platicamos, cenamos”, contó Alejandra Guzmán para concluir.