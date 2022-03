Tras 10 años de sufrimiento, Alejandra Guzmán finaliza tratamiento tras inyectarse los glúteos

Alejandra Guzmán se ha tenido que someter a varias operaciones por culpa de una mal procedimiento estético que le aplicaron en los glúteos, pero tras 10 años de sufrimiento, por fin terminó su tratamiento y acudió a su última sesión médica.

Durante una entrevista Alejandra Guzmán dijo que por fin había finalizado su tratamiento de medicina hiperbárica el paso mes de febrero.

“Esa fue la última operación, el 2 de febrero, pero estoy muy sana, como ya me aplicaron esa medicina interna, ya me puedo mover, ya me siento con mi sistema inmune fuerte”.

Alejandra Guzmán