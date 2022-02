Frida Sofía llama “madre tóxica” a Alejandra Guzmán y compara la maternidad de la actriz de 54 años de edad con la de los padres ausentes.

Esta no sería la primera vez que Frida Sofía le reprocha su falta de apoyo a su madre la actriz de 54 años de edad.

Y es que Alejandra Guzmán y Frida Sofía habrían roto sus lazos desde que la modelo acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual.

En las historias de su cuenta oficial en Instagram Frida Sofía compartió un video en el cual llamó a su mamá, Alejandra Guzmán, tóxica.

El video de Frida Sofía, el cual incluye un meme, explica que tener una madre tóxica es igual de dañino que tener un padre ausente.

Sin embargo, Frida Sofía especificó la sociedad aun no esta lista para discutir ese tema puesto que la maternidad esta idealizada.

“Toxic mothers are just as bad as absent fathers, but ya’ll not ready for that discussion yet / Las madres tóxicas son igual de malas que los padres ausentes, pero todos ustedes aun no esta listos para esta discusión”

