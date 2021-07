Alejandra Guzmán asegura que la última vez que estuvo en rehabilitación fue hace 6 años

Alejandra Guzmán platicó con Yordi Rosado para su canal de YouTube, en donde la cantante habló de sus adicciones y la última vez que ingresó a rehabilitación.

La rockera, Alejandra Guzmán, comentó que la primera vez que ingresó a rehabilitación fue a los 28 años por 5 semanas.

Tiene 6 años que Alejandra Guzmán no es ingresada a rehabilitación

El día de ayer -25 de julio-, la cantante Alejandra Guzmán, fue entrevistada por Yordi Rosado para su canal de YouTube, en donde hablaron de su historia personal y artística.

Dentro de los temas abordados, Alejandra Guzmán fue cuestionada sobre su problema de adicciones, las cuáles aseguró superó desde hace 6 años.

‘La reina de corazones’ comentó que la última vez que ingresó a rehabilitación fue hace 6 años y que ahora considera que ha cambiado totalmente su vida.

“He cambiado mi vida, mis amigos, mis horarios…” Alejandra Guzmán, cantante.

Asimismo, comentó que han sido 4 las ocasiones en que ha necesitado de rehabilitación y en cada una su duración ha sido de 5 semanas.

“La primera vez que me recuperé tenía 28 años, pero yo ya era número uno como artista, me fui a Oceánica”. Alejandra Guzmán, cantante.

En rehabilitación le pidieron a Alejandra Guzmán dejar de cantar

La cantante Alejandra Guzmán, aseguró que en su rehabilitación le dijeron que debía dejar su trabajo, pero ella se negó totalmente.

“Yo dije no importa, yo tengo que trabajar, que todos se empeden yo puedo traer solo un micrófono en la mano y con eso”. Alejandra Guzmán, cantante.

Señaló que en ocasiones era complicado, pues cuando iba a concierto le ofrecían todo “me daban para quedar bien conmigo”.

Sin embargo, dijo que no declina que una droga sea más fuerte que otra “todas las drogas son de pavor”.

Alejandra Guzmán recordó su matrimonio con Farell Goodman

Asimismo, Alejandra Guzmán recordó el corto matrimonio que vivió con el empresario Farell Goodman , de quien se divorció tras ser detenido por transportar metanfetaminas.

Luego de que se casara con Farell Goodman en secreto, el empresario fue detenido en el aeropuerto de Dusseldorf, Alemania.

Alejandra Guzmán dijo no acordar se este de dirigía a New York o a Miami, pero cuando se enteró el motivo de su detención no dudo en divorciarse.

Explicó que debido al historial que tenía de adicciones y su ingreso a centros de rehabilitación fue muy criticada por la gente.

“Todo mundo te voltea a ver como si yo hubiera sido la de la idea, y no, yo para eso trabajo”. Alejandra Guzmán, cantante.

Finalmente, Alejandra Guzmán dijo que a pesar de lo que pasa con Frida Sofía , ella se encuentra en paz, tranquila mentalmente.