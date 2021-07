Frida Sofía: Alejandra Guzmán podría pagar una reparación de daño a su hija

En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, los abogados de Frida Sofía revelaron que las denuncias presentadas contra Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán continúan.

Los abogados Xavier Olea y Diana Valderrama explicaron que el hecho de que Frida Sofía no se encuentre en México no afecta su procedimiento ya que no es necesario que viaje.

Sobre la denuncia en contra de Alejandra Guzmán, la abogada Diana Valderrama señaló que podría haber una reparación del daño, aunque ese no sea el objetivo de su denuncia.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía (@laguzmanmx / Instagram)

No es necesario que Frida Sofía viaje a México para seguir denuncia contra Enrique y Alejandra Guzmán

La defensa de Frida Sofía concedió una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ sobre las demandas que interpuso la joven en contra de Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán.

Frida Sofía no puede viajar a México debido a su situación migratoria no concluida. Sin embargo sus abogados destacaron que esto no representa ningún problema para su proceso legal.

En el video el licenciado Xavier Olea destacó que no es necesario que Frida Sofía viaje a México, ya que en caso de requerirse su presencia lo podrá hacer desde Estados Unidos.

“La asistencia consular existe desde siempre y no tiene implicaciones negativas de ninguna forma el que Frida no resida en el país, para eso existen los convenios internacionales entre México y Estados Unidos y la asistencia consular” Xavier Olea

De acuerdo con Xavier Olea Frida Sofía puede hacer cualquier diligencia desde el cónsul.

“Se traduce en que el cónsul puede hacer diligencias y actos en nombre del Ministerio Público, y en caso necesario, si así lo considera la Fiscalía el Ministerio Público puede trasladarse a la ciudad de residencia de Frida” Xavier Olea

Xavier Olea y Diana Valderrama (Tomada de Video )

¿Alejandra Guzmán podría pisar la cárcel por denuncia de Frida Sofía?

En su entrevista con ‘Ventaneando’, la abogada Diana Valderrama señaló que no quería entrar en detalles sobre la demanda contra Alejandra Guzmán.

Pero destacó que hubo violencia familiar, tanto física como psicoemocional e inclusive patrimonial y económica. Además señaló que se podría contemplar la presencia de corrupción de menores.

Sobre si Alejandra Guzmán podría reparar una reparación del daño a Frida Sofía, la licenciada destacó que se podía establecer pero no es el objetivo de la denuncia.

“Si podría haber al terminar todo este procedimiento penal una reparación del daño, no podría decirte exactamente ahorita cuánto ya que se tiene que cuantificar a través de periciales que sean necesarios, sin embargo no es el objetivo de este procedimiento” Diana Valderrama

Sobre si Alejandra Guzmán podría pisar la cárcel, Xavier Olea puntualizó que depende de la gravedad de los delitos y las agravantes, además de la pena que eventualmente imponga el juez.

Para finalizar el tema Xavier Olea puntualizó que aunque la demanda va a llevar unos meses, consideran que tienen un caso solido con la “presencia de actos delictivos”.