Adrián Marcelo -de 34 años de edad- lanzó en exclusiva en la que prácticamente confirmó su participación en La Casa de los Famosos México 2024.

El nombre del influencer es uno de los más sonados entre los posibles habitantes de La Casa de los Famosos México 2024 que faltan por ser confirmados.

Sin embargo Adrián Marcelo se adelantó a la producción del reality show, pues ha lanzado ya algunas pistas de su incorporación.

Esto a pocas semanas del estreno de La Casa de los Famosos México 2024.

Fue durante su podcast “Conversaciones” que Adrián Marcelo dijo en exclusiva que está a nada de entrar a La Casa de los Famosos México 2024.

Esto durante el final del programa cuando se estaban anunciando algunas fechas de shows que tendrá el influencer en siguientes días de julio.

Siendo cuando anunció su fecha del jueves 18 de julio que Adrián Marcelo mencionó que sería su despedida.

A lo que sus compañeros respondieron preguntando “¿ya lo puedes decir?”.

Pero como todavía no hay nada oficial, Adrián Marcelo tuvo que disimular y decir que se iba a “anexar unos meses”.

Si bien está claro que Adrián Marcelo se refería por “anexo” a La Casa de los Famosos México 2024, lo cierto es que esto no se acaba hasta que se acaba.

Pues como mencionó el influencer, está a nada de firmar el contrato con la producción. Dando a entender que todavía hay detalles que acordar.

Sin embargo Adrián Marcelo puntualizó que, de todo salir bien, el próximo lunes 15 de julio podrá anunciar oficialmente su entrada como habitante.

Es decir a una semana del gran estreno de La Casa de los Famosos México 2024, por lo que Adrián Marcelo sería de los últimos habitantes confirmados.

“Hoy lunes estoy casi en posición de decir, no he firmado el contrato, pero casi en posición de afirmar que me voy a anexar un par de meses en un anexo en el que pagan, no necesitas pagar tú por estar”.

Adrián Marcelo