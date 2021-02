Adrián Di Monte recuerda que un hombre lo manoseó en el baño de un antro.

Cada vez son más los famosos que rompen el silencio y revelan haber sufrido abuso y acoso sexual en algún momento de su vida, a la lista se suma el actor Adrián Di Monte, quien alza la voz para indicar que las mujeres no son las únicas que reciben este tipo de agresiones, también los hombres.

A través del programa Hoy, el actor Adrián Di Monte, conocido por su desempeño en series televisivas como “Señora Acero: La Coyote” y “La doble vida de Estela Carrillo”, revela haber sufrido acoso sexual en un antro. La agresión ocurrió años atrás.

“Voy a un antro y me agarran ahí, me agarran el paquete, me dan un agarrón. Me saqué un poco de onda y la verdad es que le di un llegue a un cabrón y la verdad me quedé así (impactado), primera vez en la vida” Adrián Di Monte. Actor

Y antes de que se malinterpretan sus declaraciones, indicó no tener problemas con la comunidad LGBTI: “Soy una persona muy abierta, los respeto y quiero mucho porque muy cerca tengo miembros de la comunidad pero ahí te va, el respeto no solo es a las personas de la comunidad, el respeto es a todo mundo”, citó.

La declaración llega a días de que la actriz Natalia Dupeyrón revelará haber sido víctima de abuso sexual, situación por la que también pasó Evan Rache Wood, quien acusa a Marilyn Manson de haberle lavado el cerebro y manipularla para lograr que se sometiera a extraños rituales sexuales.

Adrián Di Monte agradece iniciar telenovela

Por otra parte, Adrián Di Monte se encuentra emocionado porque, después de haberse obligado a pausar sus actividades laborales por cinco meses a causa de la pandemia por coronavirus, está por iniciar las grabaciones de lo que será su nueva telenovela .

Este 2021, Di Monte regresa a la pantalla chica con la historia “Diseñando tu amor”, telenovela que está produciendo Pedro Ortiz de Pinedo.