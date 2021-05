Livia Brito denuncia que muerte de su perrita fue por negligencia médica

Livia Brito se encuentra en plenas grabaciones de la telenovela ‘La Desalmada’, melodrama que marca su regreso a la televisión tras ser acusada por agredir a un fotógrafo.

Sin embargo la actriz confesó que se encuentra de luto luego de que tomó la decisión de dormir a su perrita. En un video la famosa denunció que hubo negligencia médica.

Entre lágrimas, Livia Brito reveló que su perrita de nombre ‘Princesa’ sufrió un accidente que le provocó heridas muy graves.

La actriz confesó que la clínica donde la llevó tuvo una mala atención lo que al final le provocó que no se sanará y ya se encontraba sufriendo.

“Desafortunadamente tuve que dormir a una perrita mía. Tenía 16 años. Era muy viejita. Tenía ya muchas enfermedades, pero tuvo un accidente, la atropellaron y la llevé a una clínica. Esta historia es para denunciar a la clínica. No atendieron bien a Princesa”

De acuerdo con la famosa no se dieron cuenta que tenía heridas que empezó hacerle necrosis en la piel.

Livia Brito se mostró muy molestia ya que señaló que hubo negligencia médica, ya que los que la atendieron sólo buscaban el dinero y no le dieron los cuidados correspondientes.

“No se me hace justo que traten a los animales nada más como un producto para ganar dinero, que no los atiendan como tienen que atenderlo. No se vale que esto esté pasando con clínicas que se supone que nosotros llevamos a nuestros animalitos para que los atiendan, para que los curen y para que salgan vivos de ahí”

Livia Brito