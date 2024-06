Adela Micha de 61 años de edad furiosa le advierte a Jorge Carbajal que filtrar sus supuestas deudas fue ilegal.

Adela Micha esta envuelta en nuevo escándalo luego de que Jorge Carbajal ventilará deudas que tendría en La Saga.

Frente a las cámara alza la voz para defenderse y emite que fue ilegal el uso de documentos confidenciales.

Fue en 2016 que Adela Micha empezó a incursionar en los medios digitales con la apertura de La Saga, canal de Youtube.

Y al parecer, a la periodista no le va bien como ella dice y Jorge Carbajal expuso la verdad detrás de su proyecto.

Adela Micha ha sostenido que le ha ido muy bien en su canal La Saga y las monetizaciones han sido suficientes para hacer renovaciones.

Maryfer Centeno siente que Adela Micha está enamorada de ella y por eso no la supera

Adela Micha y Maca Carriedo revelan que casi se mueren y no supieron ni cómo iba a pasar

Unas declaraciones divulgadas por Jorge Carbajal demostrarían que las afirmaciones de Adela Micha estarían lejos de ser reales.

Pues a decir del periodista, Adela Micha debe hasta la renta del edificio donde graba La Saga.

Adela Micha ha hecho frente las declaraciones y le advierte a Jorge Carbajal que filtrar sus supuestas deudas fue ilegal.

“El esta cometiendo algo ilegal, a mi no me molesta, porque nadie tiene porque presentar documentos personales o confidenciales de nadie, además no son ciertos”

Adela Micha