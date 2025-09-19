Adela Micha -de 62 años de edad- tuvo como invitado en su programa “Un día, una voz”, de La Saga, al polémico El Temach.

El influencer de redes sociales fue duramente cuestionado por la periodista, esto en torno a sus mensajes ligados con la violencia de género.

Adela Micha encar a El Temach por sus discursos

Uno de los momentos clave de la entrevista con El Temach fue cuando Adela Micha le preguntó por su definirse como un “mentor” para los hombres.

“¿Qué autoridad tienes tú para asesorar?“, preguntó la periodista a su invitado por el tipo de contenido que madeja en sus redes sociales.

El Temach en entrevista con Adela Micha (YouTube | Captura de video)

De acuerdo con El Temach, en la actualidad se están viviendo tiempos diferentes en cuanto al contenido que consumen las personas.

En este sentido aseguró que es el público quien le ha dado la autoridad que cuestionó Adela Micha.

Misma que, hoy en día, no se la dan a nadie que salga en “los medios de antes” como la televisión, según El Temach.

“Ahorita la autoridad no te la da un productor o la televisión, te la da la gente. Hay todo un rango de creadores de contenido y la gente me elige a mí” El Temach

Tras estas declaraciones, Adela Micha respondió recordando sus más de 40 años de trayectoria en el medio.

Aún así, la periodista aseguró no sentirse una autoridad en ningún ámbito como lo hace El Temach.

“Yo no me considero una autoridad para predicar ‘haz esto o haz lo otro’”, finalizó Adela Micha.

El Temach (@eltemach / Instagram)

El Temach defiende que su discurso para hombres ha sido mal interpretado

Fue al inicio de la entrevista cuando Adela Micha se introdujo como una mujer que siempre ha buscado inspirar a más mujeres.

El Temach aplaudió la trayectoria de su entrevistadora, asegurando que él defiende los mismos principios.

El influencer aseguró que su discurso va dirigido tanto para hombres como mujeres.

Pero que han sido sus discursos masculinos los que han sido sacados de contexto.

La entrevista completa de Adela Micha con El Temach se encuentra disponible en YouTube, en el canal de La Saga.