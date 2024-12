Juan José Origel revela que no lo invitaron al funeral de Silvia Pinal, pese a que fue muy amigo de la diva, ¿hay diferencias con la dinastía Pinal?

La muerte de Silvia Pinal no solo impactó a su familia, sino también a todos sus allegados y amigos que utilizaron las redes sociales para despedirse de la gran actriz.

Aunque hubo varios famosos que acudieron al funeral de Silvia Pinal y al homenaje póstumo en Bellas Artes, el gran ausente fue Juan José Origel, de 77 años de edad.

Y es que durante años Juan José Origel pregonó ser uno de los amigos más cercanos de Silvia Pinal incluso compartió algunas anécdotas que pasaron juntos.

Sin embargo, Juan José Origel no estuvo presente en el funeral de Silvia Pinal y él mismo da sus razones, aunque sospechan que cuando lo hizo se encontraba ebrio.

Juan José Origel revela que no lo invitaron al funeral de Silvia Pinal ni al homenaje póstumo en Bellas Artes

El nombre de Juan José Origel se viralizó en las redes sociales luego de que no fue visto ni en el funeral de Silvia Pinal ni en el homenaje póstumo en Bellas Artes.

A través de las redes sociales, Juan José Origel compartió un video en el que habló sobre las razones por las cuales no había asistido.

Juan José Origel (@juanjoseorigel / Instagram)

Juan José Origel no dudo en expresar su descontento, pues aseguró que no lo habían invitado después de que fue gran amigo de Silvia Pinal.

En el video Juan José Origel expresó su molestia pues aseguró que nunca recibió una invitación como si lo habían recibido algunos amigos de Sylvia Pasquel.

“No me invitaron a nada, a nada, ni modo, yo vi que Syvia Pasquel invitó a sus amigos, les mandó las invitaciones a sus amigos, a mí no me mandó nada, pero claro, yo me lo imaginaba” Juan José Origel

Juan José Origel resaltó que los grandes amigos de Silvia Pinal habían quedado fuera del homenaje y en su lugar habían optado por personas que no conocían tanto a la actriz.

Durante su video, Juan José Origel compartió una serie de imágenes en la que aparece con Silvia Pinal, demostrando que desde hace años tenían una relación cercana.

Las imágenes le sirvieron a Juan José Origel para arremeter en contra del productor Iván Cochegrus, aunque no quiso ni mencionar su nombre.

“No fui porque tuve mis razones, creo que la señora Pasquel dejó mi amistad, ella tendrá sus razones, yo las mías (...) anda de íntima de este señor (Iván Cochegrus), ha estado pegado a ellas y yo no lo soporto” Juan José Origel

Y es que Juan José Origel destacó que el si era cercano de Silvia Pinal y no como otros que presumían su relación y no aparece en ninguna de las fotos previas.

Juan José Origel habló sobre los amigos cercanos de Silvia Pinal, quienes compartían comidas y grandes momentos juntos y en las que no figuraba el productor.

“Nunca lo vi a ese tipo en una comida de Silvia, o nunca lo vi en la casa, en las reuniones que hacía Silvia (…) será amigo de La Pasquel, o de La Guzmán, o de Luis Enrique” Juan José Origel

En su video, Juan José Origel puntualizó que nadie de la dinastía Pinal estuvo presente durante la cremación y que la única ahí fue Efigenia Ramos.

“A la hora de la cremación no estaba nadie de la familia, la única era Efi que fue a la que le entregaron las cenizas y las llevó a la casa de la señora Pinal. Las hijas andaban en el restaurante con unas visitas que vinieron de Monterrey y ahí estaban, así es que no recibieron las cenizas” Juan José Origel

Juan José Origel confirmó que estuvo en contacto con la asistente de Silvia Pinal y criticó varias de las acciones de la familia de Silvia Pinal.

“Efi estuvo con ella hasta el último día al pie del cañón, con ella sí hablé y pues qué les puedo decir, quisiera decir muchas cosas, pero mejor no digo nada, pero mucha gente me criticó porque no fui, pero no fui requerido, y como dijo la Marbán: ‘para que me hagan malas caras, no muchas gracias’ (…) pero les quería decir el motivo de mi ausencia en estos actos fúnebres, pero Silvia sabe por qué” Juan José Origel

Además Juan José Origel también se refirió a la ausencia de Luis Enrique, pero no quiso dar más detalles.

“Que yo sé por qué no fue Luis Enrique, pero no lo voy a decir, no voy a hablar mal de ellos, que ellos allá sabrán, su madre y todo” Juan José Origel

Por último, Juan José Origel aseguró que seguirá revelando más detalles sobre lo que vivió con Silvia Pinal.

“Espero en Dios, pero creo que también a Efi [Ramos] la van a echar para fuera, de mí se acuerdan. La perrita que tenía la señora Pinal, era su adoración, pero también quiere mucho a Efi, y Efi se la llevó, porque si no, no le iban a hacer caso, y yo estoy segurísimo que nadie se la iba a llevar” Juan José Origel

¿Juan José Origel borracho? Así reaccionó tras las acusaciones en su contra

Pero más allá de las declaraciones de Juan José Origel, usuarios criticaron que el periodista se encontraba con unas copas de más.

Y es que usuarios resaltaron que la forma de hablar de Juan José Origel no era normal, por lo que llegaron a suponer que se encontraba ebrio.

Tras las críticas que recibió por supuestamente estar borracho, Juan José Origel salió a defenderse de las acusaciones en su contra.

Visiblemente molesto, Juan José Origel negó que se encontrará tomando, pues aseguró que se encuentra enfermo y no ha bebido alcohol.

“Que dicen que si estoy tomando... En primer lugar, estoy enfermo del brazo. Y tengo no sé cuánto sin tomar una gota de alcohol” Juan José Origel

Juan José Origel señaló que si estuviera tomando es algo que a la gente no le debería de importar.

“Suponiendo que tomara, muy mi gusto si estuviera tomando. ¡Metiches! ¡Qué chingados les importa! Si estoy tomando o no estoy tomando o si estoy borracho o no estoy borracho” Juan José Origel

Por último, Juan José Origel aseguró que se encontraba en sus cinco sentidos.