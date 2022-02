Actor que casó a Eugenio Derbez con Victoria Ruffo niega que boda fuera un engaño, dando sus declaraciones al respecto.

Desde hace un tiempo la boda entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha dado mucho de qué hablar, pues está la polémica de que fue falsa, por lo que en realidad no estuvieron casados de forma legal.

A pesar de que esto sucedió hace varios años, hace unos días Eugenio Derbez reveló que Victoría Ruffo sí sabía que su boda fue falsa, durante una entrevista que tuvo con Yordi Rosado, por lo que el tema volvió a salir a flote.

Recientemente se dio a conocer que Marcial Casale, el actor que casó a Eugenio Derbez con Victoria Ruffo, quien además es amigo de él, negó que la boda fuera un engaño de una forma bastante contundente.

Recordemos que cuando Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se separaron, protagonizaron toda una batalla legal a causa de que ella lo demandó a él; entre otras cosas, porque la habría engañado con el tema de la boda.

Luego de todo el conflicto, finalmente quedaron arreglados, y cada quien ha continuado con sus proyectos profesionales y personales.

No obstante, causó polémica que Victoria Ruffo declaró que ella “sí se había creído lo de la boda”, mientras que Eugenio Derbez señaló que “no fue real y ella lo sabía”, pues la boda habría sido ‘actuada’.

Luego de toda la controversia, el actor que los casó tuvo un encuentro con los medios en donde declaró que la boda no fue un engaño, pues Victoria Ruffo estaba al tanto de que él era un actor y simplemente estaba interpretando al sacerdote.

Además, a Ruffo le prestaron un vestido de novia para la ocasión, mismo que le quedaba grande por lo que tuvieron que ajustárselo con cinta.

“Yo no sé si Victoria sabía o no sabía; pero es más que obvio, si tú llegas y te ponen un traje de novia y te lo amarran con masking tape en un lugar que, esto es bien importante, un lugar que no es santificado no sirve para casarse por la iglesia”

De igual manera, declaró que él simplemente accedió a hacerlo porque Eugenio Derbez le habría dicho que “quería entregarle los anillos a Victoria de un modo diferente”.

Además de que resaltó que no recibió ningún tipo de pago, pues fue un favor a su amigo.

“Íntegramente, aparte de que fue hace 30 años, yo no me hubiera prestado a una cosa así porque yo tengo una familia, yo estoy casado por la iglesia (...) No hubo hostia, no hubo consagración, no hubo agua bendita, no hubo lazo, no hubo firma, no hubo pláticas pre matrimoniales”

Marcial Casale