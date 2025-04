Tras el chiste de Karla Sofía Gascón refiriéndose a la tragedia de los Andes tras la muerte de Álvaro Mangino, un actor de La sociedad de la nieve ya le respondió.

El pasado 30 de marzo, Karla Sofía Gascón de 53 años de edad fue objeto de críticas luego de subir una historia a su Instagram, revelando que se encontraba en los Picos de Europa.

E hizo una referencia a la película de La sociedad de la nieve, la cual retrata la tragedia ocurrida en los Andes en 1972, en donde hacía mofa del canibalismo al que los sobrevivientes recurrieron.

Como era de esperarse, Karla Sofía Gascón fue tundida en redes por el chiste sobre La sociedad de la nieve justo cuando Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de los Andes, acababa de morir.

Ahora, uno de los actores de La sociedad de la nieve le respondió a Karla Sofía Gascón sobre el mal chiste que hizo sobre la tragedia en el mismo día de la muerte de Álvaro Mangino.

Tras el chiste que Karla Sofía Gascón hizo sobre la tragedia de los Andes citando a la película La sociedad de la nieve, uno de los actores le respondió en redes.

Y es que Juan Caruso de 25 años de edad, quien ajustó interpretó a Álvaro Mangino en La sociedad de la nieve, decidió responderle con sarcasmo a Karla Sofía Cascón.

Pues adoptando el mismo lenguaje y casi las mismas palabras, Juan Caruso le respondió y dedicó el siguiente tuit a Karla Sofía Gascón:

“Hoy me siento como en Emilia Pérez. No voy a decir que me apetece desaparecer de todos lados porque tal y como están las cosas me acusarían de narcotrans mexicana. Es lo único que les falta. Si yo soy super mexa joder macho.”

Juan Caruso