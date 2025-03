Karla Sofía Gascón vuelve a dar de qué hablar; ahora por un mal chiste de La Sociedad de la Nieve justo cuando muere Álvaro Mangino a los 72 año de edad.

Una vez más Karla Sofía Gascón de 52 años está envuelta en polémica, ¿la razón? Hizo un mal chiste sobre La Sociedad de la Nieve cuando uno de los sobrevivientes de los Andes, Álvaro Mangino, muere.

Pero ¿qué fue lo que Karla Sofía Gascón dijo en sus redes sociales? El nombre de la actriz española se está haciendo tendencia por su mal chiste.

El nombre de Karla Sofía Gascón se está haciendo tendencia en redes tras subir una historia a su Instagram.

En ella presume sus vacaciones en los Picos de Europa, en la Cordillera de España.

Mientras toma un video a modo de selfie revelando el paisaje lleno de nieve, a Karla Sofía Gascón se le ocurrió hacer un mal chiste sobre La Sociedad de la Nieve.

Pues en su publicación, Karla Sofía Gascón hace referencia al canibalismo que se retrata en película sobre tragedia de los Andes ocurrida en 1972:

“Hoy me siento como en La Sociedad de la Nieve. No voy que me apetece morder a alguien porque tal y como están las cosas, me acusan de canibalismo. Es lo único que les falta.”

Karla Sofía Gascón