¿Una obra de arte? Miguel Ángel Silvestre, el actor español de 40 años de edad, se desnudó por completo para la portada de Esquire en su edición de abril 2023.

El pasado 2022, Miguel Ángel Silvestre fue premiado como ‘Hombre del Año’ por Esquire, y esta ocasión, el actor decidió posar totalmente desnudo mostrando que no le da frío.

Y si algo dejó claro el actor de Sense8, es que le echa ganas al gimnasio, además de que disfrutó hacer la portada para Esquire.

Miguel Ángel Silvestre se dejó llevar por la creatividad de los de Esquire y posó completamente desnudo

Desnudo por dentro -en una entrevista- y por fuera, con fotografías a cargo de Jesús Isnard, fue como Miguel Ángel Silvestre posó para la portada de abril de Esquire.

Hace unas horas, la edición española de la revista, mostró cómo es que el actor Miguel Ángel Silvestre se desnudo completamente y sin frío, para la portada de Esquire.

Calificado como una “obra de arte”, Miguel Ángel Silvestre muestra que le echa ganas al gimnasio, pues las fotografías fueron tomadas desde todos los ángulos posibles, enalteciendo su físico.

En una entrevista que dio a la revista, explicó que confió plenamente en ellos y simplemente “me dejé llevar” a la dirección que le daban los expertos.

“Cuando te entregas y te dejas llevar te sacan de tu perspectiva y tu punto de vista (...) me he dejado llevar y me siento muy orgulloso”. Miguel Ángel Silvestre, actor.

¿Perdona la infidelidad? Miguel Ángel Silvestre admira a quienes transforman este bache

Miguel Ángel Silvestre se desnudó para Esquire y reveló su deseo en todos los sentidos, tanto que terminó revelando su admiración a las parejas que se anteponen a la infidelidad.

“¿El deseo está por encima de la fidelidad?”, fue la pregunta que le hicieron a Miguel Ángel Silvestre y él aseguró “me asusta igual que a todo el mundo”.

Sin embargo, decidió enfocarse en aquellas parejas que han podido superar este obstáculo de la infidelidad y le han dado la vuelta a la hoja transformando su relación.

Asimismo dijo que no tiene “ideas cerradas y rígidas”, pues no le gusta no permitirse tener un avance en una relación.

Además, dejó ver que aunque es un galán conocido y deseado en México y España, también ha tenido que dejar ir a parejas que tienen un deseo por alguien más.

“He entendido muy bien el deseo de una pareja mía hacia otra persona y he entendido muy bien algo que está conectado con algo que no se puede juzgar. (...) es su naturaleza”. Miguel Ángel Silvestre, actor.

Así fue como Miguel Ángel Silvestre se desnudó completamente diciendo “cómo osamos a juzgar el deseo de los demás”.