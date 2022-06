La conductora de espectáculos Pati Chapoy, aseguró que Alfredo Adame ya se ve muy “amolado”.

Fue durante un encuentro de Alfredo Adame con los medios de comunicación, donde el actor compartió sus impresiones tras su salida del reality show ‘Soy famoso ¡Sácame de aquí!.

Cabe señalar que Alfredo Adame resultó ser el ganador del reality show de TV Azteca, por lo que fue acreedor a 1 millón de pesos.

La noticia no tardó en ser comentada por Pati Chapoy, en el programa de espectáculos ‘Ventaneando’.

Alfredo Adame (Agencia México)

“Oye, que amolado, que amolado, yo creo que se asoleó demasiado”, expresó la conductora de 72 años.

Posteriormente, insinuó que es una persona coda, tocando su codo, al hablar sobre la posibilidad de que pague su deuda a Diana Golden con el dinero del premio.

Recordemos que debe una multa a su ex pareja por difamarla y asegurar que consumía narcóticos, más los cargos que se le han acumulado por no pagarle:.

“Se lo va a gastar, no, es…”, señaló Pati Chapoy.

¿Alfredo Adame va a pagar a Diana Golden?

En una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, Alfredo Adame aseguró que Diana Golden no recibiría ni un centavo de lo que ganó en ‘Soy famoso ¡Sácame de aquí!

“A Diana Golden no le voy a donar nada, le voy a donar un boleto de avión a Colombia para que se vaya allá a vivir”, bromeó.

Recordemos que Alfredo Adame debe aproximadamente 20 mil pesos a Diana Golden, luego de haberlo demandado por difamación.

Por su parte, Diana Golden se expresó molesta, tras enterarse que Alfredo Adame no tiene ninguna intención de pagarle, pese a haber sido ganador de 1 millón de pesos.

Alfredo Adame, conductor. (Agencia México)

“Que bueno, que le aproveche y que pague lo que debe, es muy estúpida la cantidad que me debe, más las multas por no haber pagado”, dijo inicialmente.

Finalmente, Diana Golden se mostró mucho más enojada y señaló que no cree que sea una deuda aislada la que tiene con ella: “Pues que pague porque yo no soy la única a la que le debe, me imagino”.