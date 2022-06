Alfredo Adame ganó el reality show ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí! Y tras vivir algunos días en la selva, el actor asegura que cambió y donará el millón de pesos que ganó a una asociación benéfica.

El actor estuvo en República Dominicana para concursar en el programa de Tv Azteca donde se enfrentó a la ruptura con Magaly Chávez, pero al final logró ser el ganador.

Tras su regreso a la Ciudad de México, el actor aseguró que ha cambiado y que buscará una reconciliación con sus hijos.

Fue cuestionado si ahora que tiene un millón de pesos, le pagará a Diana Golden los 28 mil pesos que le debe tras haber perdido un pleito legal y él afirmó que no: “A Diana Golden no le voy a donar nada”.

El actor afirmó que sí va arreglar los problemas que tiene con sus hijos Diego, Sebastián y Alejandro , con quien no hablaba desde su separación con Mary Paz Banquells.

“Por su puesto que voy arreglar el asunto con mis hijos, nada más con ellos y a seguir mi vida. Regresé a mi esencia, ya no me voy a enganchar, ya no me voy a pelear con nadie”

Alfredo Adame