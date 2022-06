El actor mexicano Alfredo Adame, fue el ganador de ‘Soy famoso ¡Sácame de aquí!, reality show de TV Azteca.

Por otro lado, recordemos que Alfredo Adame debe aproximadamente 20 mil pesos a Diana Golden, luego de haberlo demandado por difamación.

Cabe señalar que el actor aseguró que su ex pareja tenía problemas con la drogas, lo que resultó ser falso.

Pese a ello, en una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, Alfredo Adame aseguró que Diana Golden no recibiría ni un centavo de lo que ganó en el programa de telerrealidad.

Alfredo Adame, conductor. (Agencia México)

“A Diana Golden no le voy a donar nada, le voy a donar un boleto de avión a Colombia para que se vaya allá a vivir”, bromeó.

Diana Golden no ha recibido el pago de Alfredo Adame; esto respondió al saber que no planea saldar su deuda

Diana Golden, se expresó molesta, tras enterarse que Alfredo Adame no tiene ninguna intención de pagarle, pese a haber sido ganador de 1 millón de pesos en ‘Soy famoso ¡Sácame de aquí!’.

“Que bueno, que le aproveche y que pague lo que debe, es muy estúpida la cantidad que me debe, más las multas por no haber pagado”, dijo inicialmente.

Posteriormente, Diana Golden se mostró mucho más molesta y señaló que no cree que sea una deuda aislada la que tiene con ella: “Pues que pague porque yo no soy la única a la que le debe, me imagino”.

Aunque inicialmente señaló que estaba bien si él decidía no pagar, posteriormente sus declaraciones fueron subiendo de nivel.

“La justicia es la justicia, a mí me tiene que pagar, no porque yo lo diga, si no porque ya lo dijo un juez, entonces si va a andar de hocicón, que se deje de payasadas, a ver si es tan hombrecito como dice”, dijo.

Finalmente, expresó molestia, pues la prensa únicamente la ha buscado en los últimos meses para ser cuestionada sobre su polémica con Alfredo Adame.

“Yo estoy trabajando, estoy en Televisa, llevo tres proyectos seguidos ahorita, bastante ocupada, ¿por qué solo me preguntan de él? Es lo más asqueroso que me pasó en la vida”, dijo Diana Golden para concluir.