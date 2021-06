Exatlón México: Aristeo Cázares habla sobre la muerte de Steph Gómez

Steph Gómez, exparticipante de Exatlón México, murió el pasado 1 de junio por complicaciones derivadas del Covid-19, situación que tiene muy tristes a sus excompañeros en el reality.

Uno de ellos es Aristeo Cázares, campeón de la segunda temporada de Exatlón México, quien expresó su sentir por la muerte de Steph Gómez en el programa ‘Venga la alegría’.

Aristeo Cázares pidió hacer consciencia de lo peligroso que es el Covid-19, destacando que pudo vencer a alguien tan fuerte como Steph Gómez.

Aristeo Cázares dijo que no conoció mucho a la llamada ‘Antorcha humana’, pues aunque coincidieron en la edición Titanes vs Héroes de Exatlón, estuvieron en equipos distintos.

Sin embargo, dijo ser entender la gran pérdida que representa la muerte de Steph Gómez para sus amigos y familiares, más aun por la causa, el Covid-19.

Aristeo Cázares comentó que su propia familia y amistades han sido afectados por la pandemia, que les ha arrancado a seres queridos, como sucedió con su tia.

Por ello, dijo entender los difíciles momentos que está viviendo la familia de Steph Gómez. En ese sentido, hizo votos porque las vacunas ayuden a combatir el virus.

Aristeo Cázares pidió ser más consicentes de la situación y recordó que el mundo sigue en pandemia y aun hay gente que muere todos los días por el Covid-19.

“Vamos a tener que convivir con el virus todo el tiempo. En el presente es lo que estamos enfrentando y no podemos hacernos a un lado... Esta semana he recibido noticias de amigos muy cercanos que han perdido familiares. El Covid no pregunta, no hace diferencia entre si eres fuerte o si eres pequeño o grande. No le interesa quién seas”

Aristeo Cázares, exparticipante de Exatlón México