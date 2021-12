Zendaya lució vestido de ‘telaraña’ en la alfombra roja de ‘ Spider-Man: No Way Home ’ y, sin duda, fue la mejor vestida de la noche.

La actriz estadounidense portó un vestido diseñado especialmente para la gala de ‘Spider-Man: No Way Home’, la película más esperada del año.

El vestido de Zendaya cautivó a todo el mundo, pues el color nude resaltó los increíbles bordados en forma de telaraña, detalles icónicos para la ocasión.

Zendaya, alfombra roja de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Amy Sussman/AFP)

Zendaya llevó impactante vestido ‘arácnido’ a la alfombra roja de ‘Spider-Man: No Way Home’

Zendaya es la reina de las pasarelas. El pasado 13 de diciembre, la actriz impactó a todos durante la alfombra roja de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Para la ocasión especial, Zendaya utilizó un vestido ‘arácnido’ color nude, diseñado por la casa de modas Valentino .

El diseño de Valentino es exclusivo y fue inspirado en Spider-Man.

Por ello, al vestido de Zendaya se agregaron bordados con lentejuelas en forma de telaraña.

Zendaya, alfombra roja de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Amy Sussman/AFP)

Además, el vestido tenía un pronunciado escote en forma de ‘V’, la espalda descubierta y una gran abertura a la altura de la pierna izquierda.

Para complementar el look,, Zendaya, quien interpreta a MJ en ‘Spider-Man: No Way Home’, usó un antifaz que simulaba la máscara del Hombre Araña.

Zendaya, alfombra roja de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Amy Sussman/AFP)

Zendaya y Tom Holland caminan juntos en la alfombra roja de ‘Spider-Man: No Way Home’

El pasado 13 de diciembre se llevó a cabo la alfombra roja de de ‘Spider-Man: No Way Home’, en Los Ángeles, California.

Como es costumbre, todos los protagonistas de la película más esperada del año posaron con prendas de alta costura .

Sin duda, Zendaya se llevó la noche con su vestido de ‘telaraña’ diseñado por Valentino.

Sin embargo, el público y la prensa internacional enloquecieron cuando Zendaya y Tom Holland posaron juntos para las cámaras.

Zendaya y Tom Holland, alfombra roja de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Amy Sussman/AFP)

Recordemos que hace poco tiempo, Zendaya y Tom Holland confirmaron su relación amorosa.

En la alfombra roja, ambos se dejaron ver bastante enamorados y, por supuesto, emocionados por el próximo estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’.