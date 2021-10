Zack Snyder le habría puesto fin al “SnyderVerse” de DC Comics; de acuerdo con una entrevista que el director dio recientemente al medio Inverse.

Ahí le cuestionaron a Zack Snyder si considera que sus películas de DC Comics son el “SnyderVerse” a lo que el cineasta señaló que su universo es el que está creando en Netflix.

Zack Snyder señaló que tiene muy cerca de su corazón su trabajo con DC Comics; pero de momento su único “SnyderVerse” es el relacionado a ‘Army of the Dead’ y ‘Rebel Moon’.

Espero que cualquier cosa de Snyderversiana sea lo que estamos haciendo como IP original. El universo de DC es algo que está muy cerca de mi corazón y algo en lo que pasé mucho tiempo desarrollando y pensando, así que me encanta eso. Pero donde estoy ahora es con ‘Rebel Moon’ y ‘Army of the Dead’.

Si bien Zack Snyder ha señalado que le gustaría completar su historia en el DCEU, de momento no parece que esto vaya a pasar, con Warner Bros. apuntando a otra dirección.

Asimismo, luego del lanzamiento del ‘Snyder Cut’, el propio Zack Snyder parece que hizo las pases consigo mismo y su proyecto; enfocándose en sus nuevas obras.

Si bien hay rumores de revivir el “SnyderVerse” de DC Comics y traer de regreso a Zack Snyder, de momento no hay nada oficial por parte de algunas de las personas involucradas.

Algo a señalar es que hay la posibilidad de que el “SnyderVerse” de DC Comics tenga continuidad; pero sin Zack Snyder involucrado.

Si bien esto suena contradictorio; es hacía donde se dirigirían algunas de las producciones de DC Comics que estarían relacionadas al “SnyderVerse” y a Zack Snyder.

Tanto ‘The Flash’ como ‘Batgirl’ han dado muestras de estar basadas en el “SnyderVerse”, a pesar de que Zack Snyder no está involucrado en los filmes.

Asimismo el que se juegue con el multiverso de DC Comics en cine habré aún más la posibilidad de tener una reinterpretación del “SnyderVerse” sin Zack Snyder.

Ante esta posibilidad, Zack Snyder señaló que no había pensado en que eso podría suceder y no está seguro de cómo sería eso; aunque reconocer que está emocionado por cosas como ‘The Batman’.

Oh, Dios, no habría pensado en eso. Escucha, me encantó hacer todas esas películas de DC, me encantan los superhéroes y el género. Estoy muy emocionado de ver la película de Batman de Matt Reeves. Aunque no estoy seguro.

Zack Snyder