Luego de que en la serie animada Harley Quinn se eliminara una escena de sexo oral entre Batman y Catwoman, el director Zack Snyder se pronunció contra la censura.

A través de su Twitter, Zack Snyder tuiteó la controversial imagen NSFW (Not safe/suitable for work) de la escena sin censura entre Batman y Catwoman del cómic de DC.

En ese sentido, Zack Snyder aseguró en su publicación que esa escena era canon, por lo que no debió haber sido censurada por DC Entertainment al considerar que era algo que “los héroes no hacían”.

En la imagen puede verse a Batman y Catwoman en una azotea con sus trajes mientras mantienen relaciones sexuales.

La imagen de Zack Snyder de Batman y Catwoman se hizo viral

Esto hizo que la publicación de Zack Snyder contra la censura de la escena de sexo oral entre Batman y Catwoman se volviera viral en cuestión de minutos, logrando al momento más de 191 mil 600 me gusta y superando los 60 mil retweets.

La acción de Zack Snyder contra la censura de Batman y Catwoman en la serie de Harley Quinn fue celebrada por sus seguidores.

Y aunque, para algunos la imagen era no apta para menores y comenzaron a atacar al director de ‘ Army of the Dead ’ (2021), eso no evitó que se convirtiera en tendencia.

Esta acción de Zack Snyder ha hecho que una vez más salga a flote el tema de la censura de la escena de sexo oral entre Batman y Catwoman.

Batman y Catwoman (@ZackSnyder / Twitter)

Val Kimer y Kaley Cuoco se pronuncian ante la censura de Batman y Catwoman

El actor Val Kimer quien interpretó a Batman en ‘Batman Forever’ de 1995, y Kaley Cuoco quien hace la voz de Harley Quinn se pronunciaron por la censura Batman y Catwoman.

En un tuit, al igual que Zack Snyder, Val Kimmer posteó un gif de ‘Batman Forever’ con la leyenda “¿Lo hace o no lo hace?”.

En la escena, Batman mantiene una conversación coquetea con la Doctora Chase Meridian (Nicole Kidman).

Val Kimer como Batman (@valkilmer / Twitter)

Por su parte, Kaley Cuoco quien es la encargada de darle voz a Harley Quinn en la serie animada que censuró la escena de Batman practicándole sexo oral a Catwoman, también reaccionó.

A través de su Instagram, la actriz colocó una historia en donde solo se limitó a poner “LOL” en la noticia sobre la censura.

Un mensaje no tan claro como el que ha hecho Zack Snyder, reavivando la censura en la serie animada transmitida por HBO Max.