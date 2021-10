Zac Snyder reveló el título de ‘Army of the Dead 2′ en una entrevista que le realizaron con motivo del estreno de Army of Thieves.

Con motivo de la premier de Army of Thieves, largometraje en el que Zac Snyder colabora como guionista, el medio Inverse charló con el también director de La Liga de la Justicia.

En esa conversación se le cuestionó a Zac Snyder sobre la expansión de la historia del mundo de Ludwig Dieter, quien forma parte de ‘Army of the Dead’ y las historias de zombies.

De igual manera, se le preguntó Zac Snyder si planeaba crear un universo fílmico con ‘Army of the Dead 2’, la saga de muertos vivientes.

Army of Thieves de Zack Snyder (Netflix)

La respuesta de Zac Snyder fue que se encontraba muy emocionado con la idea ‘Army of the Dead 2′, ya que la cinta le permitía explorar y mezclar distintos géneros cinematográficos.

¿Cuál será el título de Army of The Dead 2, la cinta de Zac Snyder?

Según Zack Snyder, la segunda entrega de ‘Army of The Dead’ se llamaría: Planet of the Dead.

Título que revela mucho para todos los amantes de esta saga, ya que la amenaza zombie que vimos en ‘Army of the Dead’ se ha expandió por todo el planeta.

Zack Snyder (Gage Skidmore)

Aunque no se han revelado más detalles sobre el casting, los escenarios o el guión de Army of the Dead 2

En Army of th Dead 2 se exploraría lo sucedido con Ludwig Dieter, interpretado por Matthias Schweighöfer, quien no se sabe si murió o sigue vivo.

Army of the Dead (Rotten Tomatoes)

Recordemos que en la película de Zac Snyder, este personaje se sacrificó para salvar a su compañero Vanderohe de ser asesinado por los zombies.

¿En qué otros proyectos cinematográficos trabaja Zac Snyder?

Después del celebrado corte de ‘La Liga de la Justicia’, Zac Snyder ha cobrado notoriedad en la industria cinematográfica.

Los proyectos de Zac Snyder están enfocados en expandir el universo de zombies y producir nuevas películas de superhéroes.

Para 2022 y 2023, además de ‘Army of the Dead 2′, Zac Snyder planea producir y colaborar en las siguientes largometrajes.