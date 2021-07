Zack Snyder presenta primeras imágenes de ‘Army of Thieves’

El universo de ‘Army of the Dead’ comienza a expandirse, Zack Snyder presentó oficialmente ‘Army of Thieves’, la precuela de su película de zombies.

Zack Snyder subió una serie de fotos del rodaje de ‘Army of Thieves’, anunciando a Matthias Schweighöfer como el director de este proyecto.

Netflix también compartió algunas imágenes del filme, asegurando que este llegará muy pronto a la plataforma de streaming.

Zack Snyder "Army of Thieves" (@ZackSnyder)

Conoce a la Army of Thieves. 💰🔐💰🔐 La precuela llena de acción de Army of the Dead, dirigida y protagonizada por Matthias Schweighöfer, llegará pronto a Netflix. # EjércitoDeLadrones Zack Snyder

Hay que destacar que Zack Snyder sólo está involucrado en ‘Army of Thieves’ como productor; no obstante, también es el líder de toda la iniciativa.

Aunque no hay una fecha exacta de lanzamiento, se sabe que esta película estará disponible en la segunda mitad de este 2021.

Junto con esto también se liberará la otra precuela de ‘Army of the Dead’, el anime ‘Army of the Dead: Lost Vegas’.

¿Cómo se relaciona ‘Army of Thieves’ con ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder?

Aunque aún no hay muchos detalles al respecto, Zack Snyder ha dado algunas pistas de la relación entre ‘Army of the Dead’ y ‘Army of Thieves’.

Básicamente ‘Army of Thieves’ y ‘Army of the Dead’ tienen la misma premisa, un grupo de ladrones en una misión casi imposible.

Sólo que en esta nueva entrega los zombies no están involucrados, al desarrollarse mucho tiempo antes del apocalipsis en Las Vegas.

Army of Thieves Netflix (@NetflixGeeked)

Echa un primer vistazo a ARMY OF THIEVES. La precuela llena de acción de Army of the Dead de Zack Snyder, que cuenta el origen del ladrón de cajas fuertes favorito de los fanáticos, Dieter. Dirigida y protagonizada por Matthias Schweighöfer, ARMY OF THIEVES llegará pronto a Netflix 💰🔐💰🔐 Netflix

Veremos cómo Dieter se gana su fama como uno de los mejores abriendo cajas fuertes de alta seguridad, lo que a la postre lo llevara a involucrarse con Scott.

Se espera que este spin-off despeje algunas dudas que quedaron tras ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder, al mismo tiempo que expande la franquicia.

De tener éxito, es probable que ‘Army of Thieves’ abra una nueva línea narrativa en esta naciente franquicia de Netflix con Zack Snyder.

Con información de Zack Snyder.