Wonder Woman podría aparecer en “Shazam! Fury of the Gods”. Según rumores Gal Gadot regresará con el personaje en la próxima película de DC para el 2023.

Según información de los sitios especializados The Illuminerdi, The Geeks Worlwide y Screen Rant, la actriz Gal Gadot podría regresar antes de lo esperado como Wonder Woman en la cinta “Shazam! Fury of the Gods”.

Aunque no hay información precisa de cómo el personaje de Wonder Woman interpretado por Gal Gadot hará presencia en “Shazam! Fury of the Gods”.

Shazam (Warner Bros. Games)

Se maneja que podría ser sólo un ‘cameo’, por lo que no tendría mayor relevancia en el desarrollo de la cinta.

Asimismo, también se maneja que la aparición de Wonder Woman podría dar sentido a los villanos que aparecerán en “Shazam! Fury of the Gods”.

Por lo que existe la posibilidad de que Diana Prince pueda jugar un rol más importante , ya que según detalles las villanas de la cinta son las hijas de Atlas, Hespera y Kalypso, y otra diosa de nombre desconocido por el momento.

De aquí, recordemos que la mitología de Wonder Woman esta relaciona con los dioses, pues es nada más ni menos que la hija de Zeus.

Con lo que su participación en “Shazam! Fury of the Gods”, podría generar un despliegue más amplio de acción que tendrá la película de DC.

Wonder Woman (Internet)

Dicha aparición de Wonder Woman representaría también introducir al personaje de Shazam en el Universo Extendido DC.

Así como la participación marcaría el regreso de Gal Gadot como Wonder Woman mucho antes de la tercera cinta de la superheroína, la cual fue confirmada en la DC FanDome 2021 por la propia directora Patty Jenkins.

Además, la esperada tercera entrega de Wonder Woman protagonizada por Gal Gadot, también contará con la actuación de Lynda Carter quien dio vida al personaje en la icónica serie homónima de los años 70.

¿Cuándo se estrena “Shazam! Fury of the Gods”?

¿Cuándo se estrena “Shazam! Fury of the Gods”? Aunque todavía no hay muchos detalles de la cinta, su llegada a los cines se tiene prevista para el próximo 3 de junio de 2023.

Hasta el momento se tiene ya la primera muestra del elenco principal en el cual podemos ver a Billy Batson y sus hermanos listos para regresar en “Shazam! Fury of the Gods”.

Shazam!: Fury of the Gods (David F. Sandberg/@ponysmasher)

Asimismo se sabe que las villanas de la cinta serán Calypso y Hespera interpretadas por Helen Mirren y Lucy Liu y otra diosa de nombre desconocido por el momento que dará vida Rachel Zegler.

Además, Zachary Levi regresará para interpretar al protagonista Shazam junto a los personajes de Freddy Freeman con Adam Brody, Darla Dudley con la actriz Meagan Good.

Así como Ross Butler en el papel de Eugene Choi, Michelle Borth como Mary Bromfield y Pedro Peña interpretando a D.J. Cotrona, todos bajo la dirección de David F. Sandberg.