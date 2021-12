Wonder Woman confirma su bisexualidad y estrena romance en el nuevo cómic de DC llamado ‘ Dark Knights of Stee l’, uniéndose así a la población LGBT.

Wonder Woman es uno de los personajes más populares e icónicos de los cómics de DC, y es quien ahora protagoniza el segundo número de ‘Dark Knights of Steel’, en donde se confirma su bisexualidad.

Pese a que el cómic ‘ Superman Son of Kal-E l’ ha sido muy criticado por la inclusión de un personaje bisexual en sus páginas, eso no ha detenido a DC para revelar que Wonder Woman también lo es.

En el nuevo cómic de DC bajo el guion de Tom Taylor , Wonder Woman ha confirmado su bisexualidad y una relación con Zala , una nueva superheroína kriptoniana.

Zala-El es la princesa de la Casa El, hija de Jor-El, hermana de Kal-El y Bruce quien ha vivido en la isla Amazonas.

Wonder Woman es bisexual (DC Comics)

Wonder Woman y Zala-El comparten un apasionado beso

En el nuevo cómic de DC, ‘Dark Knights of Steel’, Lois Lane llega a anunciar que Jor-El está muerto , noticia que impacta a Zala-El.

Ante esto, Wonder Woman va tras ella y le dice que siempre estará ahí para ella sin importar lo que pase; acto seguido las dos se besan de manera apasionada.

El personaje de Zala-El es relativamente nuevo, pero se sabe que formará parte importante para el arco de este nuevo cómic de DC, en donde Wonder Woman por fin ha declarado su bisexualidad.

Aunque la bisexualidad de Wonder Woman no es un secreto , pues se volvió canon luego de las declaraciones del escritor Greg Rucka, es la primera vez que lo demuestran en un cómic de DC.

Además cabe recordar que Wonder Woman siempre ha vivido en Themyscira, una Tierra habitada por mujeres.

De momento, la nueva relación queer y la integración oficial de Wonder Woman en los cómics de DC, ha sido celebrada en redes sociales.

