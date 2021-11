Jason Momoa aparecería en ‘Wonder Woman 3′ junto a Gal Gadot, según nuevos rumores.

La nueva película de Wonder Woman 3′ está en fase de preproducción pero, ya hay algunos rumores en redes que podrían haber indicado la presencia de Jason Momoa.

La tercera película de Wonder Woman con Gal Gadot es un hecho y si bien la segunda cinta perteneciente al DCEU no fue tan bien recibida como la primera, la directora Patty Jenkins continúa en el proyecto.

No se han sabido mas detalles sobre la nueva trama de ‘Wonder Woman 3′ pero, de acuerdo a su escena postcréditos, Lynda Carter regresaría a la pantalla grande con el papel de Asteria.

Jason Momoa y Gal Gadot (Warner Bros Pictures)

Jason Momoa aparecería en ‘Wonder Woman 3′

Según los rumores sobre la trama de la tercera entrega de ‘Wonder Woman’ con Patty Jenkins como directora y Gal Gadot como protagonista, en villano estaría ligado al pueblo de Atlantis.

Los rumores apuntan a que el nuevo villano a vencer en ‘Wonder Woman 3′ sería Arion , quien en los cómics ha hecho de villano y héroe.

Sin embargo, la motivación para este personaje en la cinta con Gal Gadot sería destruir tanto Themyscira como Atlantis, y es aquí donde Jason Momoa entraría de nueva cuenta como Arthur Curry.

Pues en la película de ‘ Aquaman ’, Arthur (Jason Momoa) se queda a gobernar Atlantis por lo que, ante cualquier amenaza deberá proteger a su pueblo.

No obstante, esto solo quedaría en un rumor de Internet, ya que ni Warner Bros o Patty Jenkins han declarado nada oficial respecto a la trama de ‘Wonder Woman’.

Cabe recordar que Patty Jenkins abandonó el proyecto de ‘Star Wars: Rangers of the New Republic’ debido a sus compromisos precisamente con ‘Wonder Woman 3′ y Gal Gadot.

Aunque algunos han apuntado a que en realidad hubo diferencias creativas entre LucasFilm y la directora.

De momento, lo que se sabe es que ese proyecto ya está oficialmente cancelado según la revista Empire , mientras que ‘Wonder Woman 3′ continúa su curso y se encuentra en las primeras fases de escritura del guion.