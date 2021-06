David F. Sandberg publicó en su cuenta de Twitter la primera imagen oficial del elenco caracterizado de ‘Shazam!: Fury of the Gods’.

Podemos ver a Billy Batson y su familia portando los trajes que usarán en ‘Shazam!: Fury of the Gods’, de los que ya se había dado un adelanto.

Destaca sobre todo el cambio en Mary Marvel, la cual hace a un lado el traje clásico por uno que no se había visto ni siquiera en los cómics.

Shazam!: Fury of the Gods (David F. Sandberg/@ponysmasher)

Además tenemos que en esta ocasión Grace Fulton interpretará a los dos versiones de Mary, con y sin transformación en superheroína.

Por su parte, el resto de los actores y actriz se mantienen en su papeles, incluyendo Zachary Levi como Shazam (Capitán Marvel).

‘Shazam!: Fury of the Gods’ se estrenará en cines en junio del 2023; aún queda mucho para ver de regreso a la familia Marvel.

Aún no se sabe cuál será la historia de ‘Shazam!: Fury of the Gods’

Algo a señalar es que aunque la producción ya inició, aún no se sabe mucho de la historia que contará ‘ Shazam!: Fury of the Gods ’ .

Por el nombre, ‘Shazam!: Fury of the Gods’, se sabe que involucrará a los dioses que le dan sus poderes a la familia Marvel; pero nada más.

Esto se confirma con las villanas, Calypso y Hespera, figuras de la mitología griega que serán interpretadas por Helen Mirren y Lucy Liu.

Shazam! (Warner Bros.)

Dado que faltan dos años para el estreno de la película, es probable que no sepamos nada más hasta dentro de varios meses.

Tal vez en DC FanDome de octubre se libere alguna clase de teaser o adelanto; pero nada concreto. Algo similar a lo que hemos visto con ‘The Batman’.

Hay que mencionar que DC está apostando mucho con ‘Shazam!: Fury of the Gods’, aunque la primera parte fue alabada por la crítica, quedó “tablas” en taquilla.

Con información de David F. Sandberg.